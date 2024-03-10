"Папа не просит Украину сдаться": в Ватикане попытались объяснить слова понтифика

Святой Престол уверяет, что Папа Франциск "глубоко благосклонен" к украинскому народу, а его высказывания о "белом флаге" неправильно поняли.

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Папа Римский в интервью швейцарскому вещателю RSI призвал к прекращению огня и переговоров, а не к капитуляции Украины. Так слова Франциска прокомментировал директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни, сообщает Vatican News.

Понтифик призвал все стороны "создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и прочного мира", сказал представитель Святого Престола.

"Папа употребляет термин "белый флаг" и в своем ответе использует образ, предложенный интервьюером, чтобы обозначить им прекращение военных действий, перемирие, которое достигается через смелость начать переговоры", — пояснил Бруни.

По его словам, в том же интервью, говоря о другой конфликтной ситуации, но имея в виду любую войну, Папа Римский четко заявил, что "переговоры никогда не являются капитуляцией".

Руководитель пресс-службы Ватикана добавил, что понтифик подтвердил свою "глубокую приверженность" к украинскому народу.

Что сказал Папа Римский

Напомним, в интервью журналист швейцарского общественного вещателя спросил понтифика спросил следующее: "В Украине есть те, кто призывает к мужеству сдаться, показать белый флаг. Но другие говорят, что это легитимизирует сильнейших. Что вы думаете?".

Папа Римский Франциск ответил:

"Это одна из интерпретаций. Но я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о народе, кто имеет смелость поднять белый флаг, — чтобы вести переговоры. И сегодня переговоры можно вести с помощью международных сил. Слово "переговоры" — это смелое слово. Когда ты видишь, что ты побеждён, что дела не идут хорошо, необходимо иметь смелость вести переговор ы... Ведите переговоры вовремя, ищите какую-то страну, которая может быть посредником. Сегодня, например, в войне в Украине, есть много желающих быть посредником. Турция предложила себя для этого. И другие. Не стесняйтесь вести переговоры, прежде чем станет хуже".

Напомним, 28 августа 2023 года Папа Римский выступил перед участниками Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге. Он призвал российскую молодежь не забывать, что они "наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II".

В Ватикане заявили, что понтифик не имел в виду возвеличивание имперского прошлого России.

8 сентября 2023 года советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Папа Римский Франциск не может быть посредником в урегулировании войны между Украиной и Российской Федерацией. А заявления понтифика привели к обнулению репутации Святого Престола.