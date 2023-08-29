Призвал идти вперед "потомков великой Матушки России": Ватикан разъяснил слова Франциска

В МИД Украины выразили сожаление в связи с тем, что Папа Римский Франциск "распространяет российские великодержавные идеи", которыми Кремль оправдывает убийства украинцев.

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Ватикан опубликовал разъяснение выступления папы Римского Франциска перед участниками Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге 25 августа.

Святой Престол говорит, что папа не имел в виду превозносить имперское прошлое России.

"Папа намеревался поощрить молодых людей сохранять и продвигать все, что есть положительного в великом российском культурном и духовном наследии, и точно не превозносить империалистическую логику и правительственных лиц, упомянутых как ориентиры исторических периодов", — говорится в заявлении Ватикана.

О чем говорил папа Римский в обращении к россиянам

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook написал, что Папа Римский Франциск во время выступления перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге назвал россиян "потомками великой культуры и человечности" и "великой России".

Отмечается, что во время выступления папа Франциск сказал следующие слова: "Никогда не забывайте о наследии. Вы — потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы — потомки великой Матушки России, шагайте вперед с этим. И спасибо вам — спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими".

Реакция Украины на слова папы Франциска

В МИД Украины выразили сожаление в связи с тем, что Папа Римский Франциск распространяет российские великодержавные идеи, которыми Кремль оправдывает убийства украинцев.

"Очень обидно, что российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно, звучат из уст Папы Римского, миссия которого, в нашем понимании, как раз заключается в том, чтобы открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства", — отметил Николенко.

Заявление Главы УГКЦ относительно высказываний Папы Франциска

Сайт УГКЦ 28 августа опубликовал "Заявление Блаженнейшего Святослава, Главы и Отца УГКЦ, относительно дискуссии относительно некоторых высказываний Святейшего Отца Франциска на встрече с католической молодежью России 25 августа 2023 года".

"С большой болью и беспокойством мы узнали о словах, присвоенных Его Святейшеству Папе Франциску на онлайн-встрече с российской католической молодежью 25 августа 2023 года в Санкт-Петербурге. Мы надеемся, что эти слова Святейшего Отца были сказаны спонтанно, без всяких попыток исторических оценок, а тем более поддержки империалистических амбиций России. Однако разделяем большую боль, вызванную ими не только среди епископата, духовенства, монашества и верующих нашей Церкви, но и других конфессий и религиозных организаций. В то же время осознаем и то глубокое разочарование в обществе, которое они вызвали", — говорится в заявлении главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава.

Что еще известно

В российских медиа распространяют видео, на котором Папа Римский, якобы призвал российскую молодежь "никогда не отказываться от имперского наследия" и назвал ее "потомками великой России Петра I и Екатерины II". Видео с речью активно распространяли и украинские медиа. Впрочем это — манипуляция, утверждает издание"Детектор медиа".

Как пишут журналисты, на видео слышна итальянская речь, а перевод речи в нем делался россиянами, из-за чего есть неточности. Российские пропагандисты неоднократно искажали переводы речей иностранных медийных лиц, подгоняя их под свои цели. Подтверждает эту гипотезу и то, что в официальной стенограмме выступления кусков об "империалистическом наследии" России нет. В официальном переводе текста выступления на русский вместо этого есть такая цитата: "Я желаю вам, молодые россияне, призвания быть ремесленниками мира посреди множества конфликтов и поляризаций, которые со всех сторон охватывают наш мир. Я приглашаю вас быть теми, кто сеет семена примирения, малых зернышек, которые в эту военную зиму не прорастут в мерзлой земле, но однажды расцветут весной".

Напомним, 28 августа российские СМИ сообщили, что Папа Римский обратился к "наследникам великой РФ". Понтифик якобы поощрил россиян "сеять зерна примирения" и заявил, что церковь предназначена для всех.

Ранее, в начале августа, Папа Римский Франциск призвал страны Запада искать "смелые пути" прекращения войны на территории Украины. Также он раскритиковал увеличение инвестиций в производство оружия.