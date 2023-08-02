"Не хватает креатива": Папа Римский оценил действия Европы по урегулированию войны в Украине

Папа Римский недоволен высокой интенсивностью производства оружия в мире и считает, что войну в Украине нужно прекращать как можно быстрее.

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Папа Римский Франциск обратился к европейским государствам найти "смелые пути", которые способны повлиять на прекращение войны в Украине. Об этом информирует Vatican News.

Понтифик раскритиковал увеличение инвестиций в производство оружия. По его мнению, это не позволит завершить боевые действия.

"Куда ты плывешь, если не показываешь миру пути мира, креативные пути для того, чтобы положить конец войне в Украине" — обратился он к Европе.

Понтифик призвал внедрять мирные инициативы. По его мнению, нужно мосты мира, братства с помощью "креативности" в мире.

Папа Римский недоволен высокой интенсивностью производства оружия в мире. По его мнению, означает "истощение настоящего человеческого капитала". Это якобы касается образования, здравоохранения и других отраслей развития.

Противоречивые заявления Папы Римского

Папа Римский 30 июля назвал россиян "братьями" и призвал Кремль пересмотреть свое отношение к зерновой сделке. Он считает зерно "даром Божьим" и подчеркнул, что Россия должна отозвать решение о выходе из "зернового соглашения", чтобы урожай мог безопасно транспортироваться через Черное море. Понтифик призвал верующих, обращаясь к людям на площади Святого Петра, и в дальнейшем молиться "за мученическую Украину.

Также в июле российские СМИ сообщали, что Папа Римский предложил патриарху Кириллу встретиться на территории Москвы. Официально Ватикан никак не отреагировал на эти сообщения и не комментировал заявления российских журналистов.

Напомним, в мае Папа Римский рассказал, как видит конец войны Украины с РФ. По его словам, мир будет достигнут только тогда, когда Украина и Россия смогут поговорить друг с другом.