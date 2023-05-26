"Политическая проблема": Папа Римский рассказал, как видит конец войны Украины с РФ

По словам Папы Римского, мир будет достигнут лишь тогда, когда Украина и Россия смогут поговорить друг с другом.

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Деоккупация территорий Украины, которые временно находятся под контролем россиян, якобы является "политической проблемой". Об этом заявил Папа Римский Франциск, передает издание Telemundo.

По его словам, сейчас власти Украины якобы "не сильно хотят мирных переговорах с Россией", поскольку наша страна вместе с западными союзниками имеет очень большую силу.

При этом понтифик не стал утверждать, что для достижения мира Россия должна вернуть оккупированные территории Украины.

"Это (деоккупация территорий — ред.) политическая проблема. Мир будет достигнут в тот день, когда они (Украина и Россия — ред.) смогут говорить друг с другом — либо сами, либо через других", — добавил Папа Римский.

Журналист задал вопрос, просил ли президент Владимир Зеленский Папу Римского поддержать украинскую формулу мира. Папа сказал, что "тон разговора был не таким" и глава украинского государства попросил "об очень большой услуге" — попытаться помочь украинским детям, которых страна-агрессор незаконно вывезла в Россию.

К слову, 30 апреля Папа Римский Франциск заявил о желании провести встречу с патриархом Русской православной церкви Кириллом. По словам понтифика, после начала вторжения РФ он только один раз общался с главой РПЦ по видеосвязи.

До этого, 12 апреля, напомним Франциск призвал мировых лидеров решать политические конфликты "при помощи ума, а не смертоносного оружия".

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила во время брифинга 1 мая, что Вашингтон осведомлен о попытках Ватикана содействовать мирному урегулированию российско-украинской войны.