Папа Римский призвал мировых лидеров решать разногласия умом, а не оружием, — AP

Во время еженедельной аудиенции понтифик вспомнил энциклику своего предшественника, которая была написана в разгар холодной войны. Его послание к миру, по словам Франциска, актуально и сегодня.

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Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров решать политические конфликты при помощи ума, а не смертоносного оружия. Об этом сообщает портал AP в среду, 12 апреля.

Во время еженедельной аудиенции на площади Святого Петра, понтифик заявил, что во вторник исполнилось 60 лет письму энциклики Папы Иоанна XXIII, которое было написано во время холодной войны.

Энциклика "Pacem in Terris" была написана спустя несколько месяцев после того, как случился кубинский ракетный кризис, который как никогда приблизил мир к ядерной войне из-за трудностей в отношениях США и СССР.

Папа Римский отметил, что в то время вся планета была в "полном напряжении между двумя противоборствующими блоками в так называемой холодной войне" и послание к миру его предшественника очень актуально и сегодня.

Кроме того, по словам Франциска, энциклика "открыла горизонты, в которых можно говорить о мире, строить мир" и это является реальным благословением, как безмятежный просвет среди темных облаков.

"Отношения между политическими сообществами, как и между отдельными людьми, должны регулироваться не силой оружия, а светом разума, то есть истиной, справедливостью и действенной солидарностью", – процитировал Франциск отрывок из энциклики.

Напомним, 7 апреля сообщалось, что Папа Римский призвал к пасхальному перемирию между РФ и Украиной. По его мнению, боевые действия нужно прекратить на период ближайших двух недель, однако обе стороны конфликта не обсуждали этот вопрос.

26 февраля в Ватикане рассказали, почему Папа Римский пока не собирается в Украину. Дело в том, что понтифик Франциск не хочет превращать свою поездку в просто символический жест.