Папа Римский призвал к пасхальному перемирию между РФ и Украиной, — росСМИ

По словам собеседника понтифика, Франциск считает необходимым прекратить боевые действия в период двухнедельных пасхальных праздников.

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Предстоятель католической церкви, Папа Римский Франциск предложил инициативу с объявлением перемирия в войне между Россией и Украиной. Об этом информируют российские СМИ со ссылкой на слова главы Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, который якобы поддерживает личную связь с понтификом.

По информации росСМИ, Севастьянов провел личный разговор с Папой Римским, в котором предстоятель предложил установить двухнедельное перемирие в зоне боевых действий в Украине и в оккупированных РФ регионах.

Понтифик напомнил, что предстоящая неделя — пасхальная у католиков, затем последует пасхальная неделя у православных. Именно в эти 14 дней церковных праздников Франциск предлагает сторонам конфликта воздержаться от применения оружия.

Стоит отметить, что на официальном сайте Ватикана последняя расшифровка аудиенции Папы Римского Франциска датируется 5 апреля. В своем обращении понтифик упомянул Украину, призвав помолиться за матерей, которые потеряли сыновей-военнослужащих в ходе полномасштабной войны.

Напомним, 6 апреля, Папа Римский Франциск отслужил первую мессу, после выписки из больницы в Риме 1 апреля. 86-летний понтифик был доставлен в клинику Джемелли с диагнозом "бронхит", где проходил лечение антибиотиками.

В начале февраля глава Ватикана выразил готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

В марте 2023 года Папа Римский высказал обязательные условия, при которых готов посетить Киев. Он сообщил, что должен совершить равноценные визиты, как в Украину, так и в Москву. В противном случае, он никуда не поедет.