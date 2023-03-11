"Хочу в Киев": Папа Римский готов приехать в Украину, но при одном условии

Понтифик надеется, что ситуация изменится и он посетит как Киев, так и Москву.

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Папа Римский Франциск заявил о готовности и желании посетить Киев, но при одном условии. Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию La Nacion.

"Я готов поехать в Киев. Я хочу в Киев. Но при условии поездки в Москву. Я поеду в оба места, или не поеду ни в одно", — заявил он.

Журналистка, бравшая интервью, отметила, что поездка в Москву сейчас невозможна, на что понтифик сказал, что ожидает, что обстоятельства изменятся.

"Мы надеемся, что сможем это сделать, да. Я не закрыл эту дверь", – заявил Папа Римский Франциск.

Папа Римский Франциск планировал встретиться с Путиным во второй день полномасштабного вторжения в Украину, однако глава МИД РФ Сергей Лавров отказал в его просьбе. Об этом понтифик рассказал в одном из интервью. Кроме того, Папа Римский заявил, что война в Украине всемирная, поскольку в нее вовлечены все крупные государства.

В ноябре 2023 года Папа Римский Франциск заявил, что всегда есть надежда на "примирение" Киева и Москвы, но каждая сторона в войне должна "демилитаризировать свое сердце и обезоружить насилие". К годовщине российского вторжения РФ в Украину Франциск призвал оставаться со "страдающим украинским народом".