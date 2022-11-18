"Оружием не решить": Папа Римский вновь предложил стать посредником между Украиной и РФ

Понтифик признался, что у него до сих пор есть надежда на "примирение" Киева и Москвы.

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Папа Римский Франциск в очередной раз предложил стать посредником между Украиной и Россией для прекращения полномасштабной войны. Об этом понтифик заявил в интервью изданию La Stampa.

По его словам, Святой Престол активно следит за развитием ситуации на фронте.

Папа Римский Франциск в общении с журналистами заявил, что Ватикан сейчас сконцентрирован на гуманитарной поддержке "измученных людей Украины" и развитии взаимоотношений, которые будут способствовать сближению всех сторон, участвующих в полномасштабной войне.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, готов ли Святой Престол выступить в качестве миротворца и организовать какие-либо переговоры, понтифик заявил: "Как мы подтверждали в течение нескольких месяцев и как несколько раз заявлял кардинал госсекретарь Паролин, Ватикан готов сделать все возможное для посредничества и прекращения конфликта в Украине".

По словам Франциска, у него до сих пор есть надежда на "примирение" Киева и Москвы, но каждая сторона вооруженного конфликта должна "демилитаризировать свое сердце и обезоружить насилие".

"Мы все должны быть пацифистами. Желание мира, а не просто перемирия, которое, возможно, служит только для перевооружения. Истинный мир, который является плодом диалога. Оружием это не достигается, потому что оно не побеждает ненависть и жажду господства", — подытожил понтифик в общении с журналистами.

Отметим, что в начале ноября Папа Римский Франциск призывал к проведению переговоров по Украине для прекращения полномасштабной войны. Понтифик также критиковал поставки вооружения Киеву, с помощью которого, по его словам, нельзя урегулировать конфликт.

Также Фокус в своей статье детально разбирался, почему Папа Римский Франциск не называет Россию агрессором.