"Зброєю не розв'язати": Папа Римський знову запропонував стати посередником між Україною та РФ

Понтифік зізнався, що в нього досі є надія на "примирення" Києва та Москви.

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Папа Римський Франциск вкотре запропонував стати посередником між Україною та Росією для припинення повномасштабної війни. Про це він заявив в інтерв'ю виданню La Stampa.

За його словами, Святий Престол активно стежить за розвитком ситуації на фронті.

Папа Римський Франциск у спілкуванні з журналістами заявив, що Ватикан зараз сконцентрований на гуманітарній підтримці "змучених людей України" та розвитку взаємин, які сприятимуть зближенню всіх сторін, що беруть участь у повномасштабній війні.

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналіста, чи готовий Святий Престол виступити як миротворець і організувати будь-які переговори, понтифік заявив: "Як ми підтверджували протягом кількох місяців і як кілька разів заявляв кардинал держсекретар Паролін, Ватикан готовий зробити все можливе для посередництва та припинення конфлікту в Україні”.

За словами Франциска, у нього досі є надія на "примирення" Києва та Москви, але кожна сторона збройного конфлікту має "демілітаризувати своє серце та обеззброїти насильство".

"Ми всі маємо бути пацифістами. Бажання миру, а не просто перемир'я, яке, можливо, служить тільки для переозброєння. Справжній мир, який є плодом діалогу. Зброєю це не досягається, тому що вона не перемагає ненависть і спрагу до панування", — підсумував понтифік у спілкуванні з журналістами.

Зазначимо, що на початку листопада Папа Римський Франциск закликав до проведення переговорів щодо України для припинення повномасштабної війни. Понтифік також критикував постачання озброєння Києву, за допомогою якого, за його словами, не можна врегулювати конфлікт.

Також Фокус у своїй статті детально розбирався, чому Папа Римський Франциск не називає Росію агресором.