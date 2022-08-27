Неудачи дипломатии Ватикана. Почему Папа Римский Франциск не называет Россию агрессором

Папа Римский Франциск в последние недели сделал несколько громких заявлений в отношении войны, которые вызвали шквал критики в Украине. Так что же делает Папа: руководствуется политикой нейтралитета, укрепляет позицию Кремля в войне против Украины или же пытается договориться с РФ в интересах Украины?

"Украинское сердце разрывается от слов Папы. Это было несправедливо", – так министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал слова Франциска, сказанные 24 августа после завершения всеобщей аудиенции. Сначала Папа Римский решил помолиться за Украину, а после заявил, что вина за войну лежит на всех сторонах конфликта. Более того, он вспомнил о смерти дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи (ее авто взорвалось в Подмосковье 20 августа, в организации убийства Россия обвинила украинские спецслужбы). "Я думаю о бедной девушке, которая была взорвана бомбой, находившейся под сиденьем автомобиля в Москве. За войну платят невинные", – сказал он.

После этих слов в Министерство иностранных дел Украины в Киеве пригласили посла Ватикана в Украине архиепископа Висвальдаса Кульбокаса. По информации пресс-службы, ему выразили глубокое разочарование словами понтифика. Мол, почему Франциск вдруг вспомнил в контексте российско-украинской войны смерть российской гражданки на территории России, к которой Украина не имеет никакого отношения, и где его слова сожаления о конкретных жертвах войны, украинских детях, 376 из которых погибших от рук российских оккупантов.

Папа Франциск об Украине: не все так однозначно

Каждый раз, когда Франциск говорит об Украине после 24 февраля 2022 года, украинцы вздрагивают и разочаровываются. Папа Римский, к которому в Украине привыкли относиться хорошо (авторитет института Папы Римского значительно улучшился после приезда в Украину Иоанна Павла ІІ в 2001-м), неожиданно для многих не называет Россию страной агрессором, не видит в Украине жертву, но произносит множество общих фраз о мире и примирении. По крайней мере, именно так их трактует обыватель.

Папа пытается сказать, что страдания украинцев не отличаются от страданий россиян. Вспомнить хотя бы Страстную Пятницу, накануне Пасхи, когда двух женщин – россиянку и украинку — пригласили нести крест как символ примирения. А еще намекает: активность НАТО может быть причиной разжигания конфликта. "Мы должны отойти от обычной "модели Красной Шапочки". Красная Шапочка была хорошей, а волк плохим. Здесь нет метафизического добра и зла. Появляется что-то глобальное, с очень переплетающимися элементами", – сказал понтифик в июне. После этого российская пресса написала: "Россияне зауважали Папу после его слов о НАТО".

[ + – ] Каждый раз, когда Франциск говорит об Украине после 24 февраля 2022 года, украинцы вздрагивают и разочаровываются.

Подобные слова и поступки понтифика вызывают критику не только в Украине, но и за ее пределами. В соседней Польше, стране, в которой 80-90% граждан считают себя верующими римо-католиками и близкими Ватикану (во время традиционных аудиенций поляков на площади Святого Петра всегда много), также критикуют позицию Франциска. "У святого Франциска, наверное, теперь разбито сердце из-за того, что Папа взял себе его имя", – сказал бывший премьер Польши и бывший президент Европейского совета Дональд Туск.

Ватикан как переговорщик: неосуществленный визит

В самом начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины была надежда, что Ватикан и лично Папа Римский могли бы взять посредническую миссию – переговорщика о прекращении вооруженной агрессии РФ. Именно об этом в марте просил его президент Владимир Зеленский.

Вскоре после этого разговора Фокус записал интервью с одним из епископов Римско-католической церкви Эдвардом Кавой. Он сказал, что контакт Зеленского со Святейшем Отцом – хороший знак, мол, Святой Престол, действительно, занимает позицию в этой войне на стороне Украины. "Зная папу Франциска, могу надеяться, что он решит приехать в любой момент в Украину, даже самый для нас тревожный. И я верю, что это может быть момент, когда не только наш враг будет вынужден приостановить обстрелы невинных людей, но и будет задействовано мировое сообщество. Думаю, что основной акцент Ватикана сейчас на то, чтобы пробудить мировое сообщество. Потому что эти соболезнования, санкции – пока пустые слова", – говорил Кава.

Именно на Папу Римского надеялись жены бойцов полка "Азов", которые побывали в Ватикане в мае, накануне так называемой эвакуации с "Азовстали". Тогда Папа пообещал молиться и сделать все возможное.

"Мы должны отойти от обычной "модели Красной Шапочки". Красная Шапочка была хорошей, а волк плохим. Здесь нет метафизического добра и зла. Появляется что-то глобальное, с очень переплетающимися элементами", – сказал понтифик в июне.

В марте Кава, отвечая на вопрос о посредничестве для прекращения войны, сказал, что Ватикан с 2014 года пытается помочь. Но проблема в том, что со стороны Российской Федерации не с кем разговаривать. Даже если есть какие-то с их стороны обещания, за очень короткое время они отзываются, меняются, манипулируются. Ватикан хочет разговаривать со стороной, которая держит слово", – пояснил он.

Связи с Кремлем: встречи с Путиным и декларация с Кириллом

О том, что Папа Римский хотел бы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и поговорить об Украине после 24 февраля, писали все центральные итальянские газеты. Еще в мае в интервью газете "Corriere della Sera" понтифик говорил, что трижды за три месяца пытался договориться о таком визите с Москвой, но не получал ответа.

Часть экспертов уверена: для Франциска было важно встретиться сначала с президентом РФ, а уж потом ехать в Украину.

У Папы есть уже опыт встреч с президентом Путиным. Причем трижды. Все встречи были за пределами России. Ни один современный понтифик пока не совершал визита в Россию. В России говорят, "верующие пока не готовы принять Папу".

Последний раз Путин побывал в Ватикане в июле 2019 года. Говорили тогда за закрытыми дверями. В службе печати Святого Престола сообщили, что обсуждали ситуацию в Сирии, Украине и Венесуэле. Накануне встречи помощник российского президента Юрий Ушаков называл позиции Кремля и Ватикана "близкими или практически одинаковыми" в вопросе борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом. Тогда же Ушаков вспомнил об "исторической встречи папы Франциска и патриарха Кирилла в Гаване в 2016 году" (уже после вторжения России на Донбасс и аннексии Крыма) и "новом уровне отношений двух церквей" (тогда была подписана Гаванская декларация, документ в том числе и об Украине: в ней Россия не упоминается как страна-агрессор, а так называемую УПЦ МП московский патриарх Кирилл назвал "нашей церковью в Украине").

Уже после 24 февраля 2020 года Франциск и Кирилл разговаривали по телефону. В июне, по данным пресс-служб, более сорока минут. Лично Франциск хотел встретиться с Кириллом в сентябре в Казахстане во время межконфессиональной конференции.

Политика Ватикана: не называть имя агрессора

Эксперты отмечают: принцип дипломатии Ватикана в том, чтобы никогда не называть имя агрессора, чтобы оставаться возможным партнером по диалогу, и ценность нейтралитета в том, чтобы подчеркнуть, что каждая война приносит боль и страдания всем сторонам конфликта. Но этот принцип не работает в Украине. И это в Ватикане не могут или не хотят понять, потому что известно, что священники из Украины бывали в Ватикане и пытались объяснить Франциску, чем эта война отличается от других конфликтов.

Доктор теологии, исследователь Берлинского центра восточноевропейских и международных исследований Регина Эльснер называет три причины, почему.

Первая – Ватикану не хватает опыта в Восточной Европе, а именно в России. Потому что не только верующие украинцы, но и верующие поляки выразили глубокое разочарование тем, что Ватикан поддерживает российский миф о давлении НАТО на Россию.

[ + – ] Принцип дипломатии Ватикана в том, чтобы никогда не называть имя агрессора, чтобы оставаться возможным партнером по диалогу.

Вторая – Ватикану нужны союзники для борьбы с либерализмом. Святой Престол не слишком уделяет внимание теме отсутствия единства внутри православной церкви и отделении украинской. Для него все еще существует церковь, которая была после окончания холодной войны, такая, которой необходимо помогать быть единой. После распада Союза отношения церквей стали более сдержанными – стали создаваться католические епархии, из подполья вышла Украинская греко-католическая церковь. "Отношения стали улучшаться только при при папе Бенедикте XVI, когда руководство обеих церквей обнаружило важный общий интерес: защищать консервативные христианские ценности от либерализма. Кульминацией стала встреча Папы Франциска и Патриарха Кирилла в Гаване в 2016 году", – говорит Регина Эльснер.

Третья причина – Ватикан игнорирует российскую пропаганду и не поддает критике предоставленную информацию, а фактически поддерживает идею, озвученную Кремлем о войне в Украине.

По крайней мене, так происходит в публичном поле. Хотя, сложно себе представить, что Ватикан может действовать исключительно публично.

Например, по информации Фокуса, Папа Франциск собирался приехать в Украину на "Азовсталь" и попросил своих представителей договориться об этом визите. Но он так и не состоялся. Причина точно неизвестна. По одной из версий – Россия не хотела гарантировать безопасность, по другой – украинская сторона была тоже не очень заинтересована, так как уже продолжались переговоры о гарантиях безопасности при выходе с "Азовстали".

Теперь вряд ли Франциску удастся в ближайшее время встретится и с Путиным – пока об этом речь не идет, как и с патриархом Кириллом. Последний отменил ранее анонсируемую поездку в Казахстан на Съезд лидеров мировых религий. Почему – неизвестно. Но, возможно, для Папы это точно шанс понять, что ни Путин, ни Кирилл не хотят прекращать войну, а Ватикан может наконец-то проявить солидарность с Украиной.

Чтобы услышать официальную позицию Ватикана Фокус обратился за комментарием к архиепископу Висвальдасу Кульбокасу. Он обещал ответить на вопросы при первой возможности.