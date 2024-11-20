Достаточно одного гроба: Папа Римский Франциск нарушил давнюю ватиканскую традицию

Папа Франциск, избегая помпезности, просит похоронить его в простом деревянном гробу. Пап до него хоронили в трех.

Папа Франциск, который избегал большей части помпезности и привилегий руководства всемирной Католической церковью, решил, что для его похорон будет достаточно простого деревянного гроба. И тем самым нарушил давнюю традицию Ватикана. Об этом пишет Reuters.

Похороны Папы Римского Бенедикта XVI в трех гробах

В новом официальном обряде, опубликованном в среду, Ватикан заявил, что Франциск откажется от многовековой практики захоронения покойного папы в трех соединенных между собой гробах из кипариса, свинца и дуба. Вместо этого Франциск будет похоронен в одном деревянном гробу с цинковым покрытием.

Тело покойного папы также не будет выставлено на помосте, или катафалке, в соборе Святого Петра, чтобы его могли увидеть посетители Рима, как это было с предыдущими папами.

Посетители по-прежнему смогут отдать дань уважения, однако тело Франциска останется в гробу со снятой крышкой.

Франциск, которому 17 декабря исполнится 88 лет, в последние годы время от времени страдал от приступов недомогания, но в последние месяцы, похоже, находится в хорошей форме.

Сейчас он передвигается в инвалидной коляске из-за болей в колене и спине, но в сентябре совершил две сложные зарубежные поездки, а в октябре провел в Ватикане крупный месячный саммит лидеров католической церкви.

В прошлом году Папа заявил, что хочет упростить сложные, длинные похоронные обряды, которые использовались для его предшественников.

Франциск также объявил тогда, что он станет первым Папой, похороненным за пределами Ватикана за более чем столетие.

Франциск заявил, что вместо того, чтобы быть похороненным вместе с 91 другими покойными папами в соборе Святого Петра, он хочет быть похороненным в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, посвященной Богоматери.

Похороны Папы Римского Бенедикта XVI

Церковь Святой Марии — это церковь, куда Франциск традиционно ходит молиться перед и после каждой своей зарубежной поездки.

Последним папой, похороненным за пределами Ватикана, был Лев XIII, который умер в 1903 году и был похоронен в римской базилике Святого Иоанна Латеранского.

Традиционно для захоронения пап использовались три гроба, чтобы создать непроницаемую герметизацию вокруг тела покойного понтифика. Они также позволяли хоронить вместе с телом предметы, такие как монеты или бумаги, выпущенные папой во время его правления.

Напомним, Елена Зеленская встретилась с Папой Римским Франциском, напомнив о войне в Украине. 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка и 1001-й день полномасштабной войны в Украине. Елена Зеленская отметила, что в течение этого времени россияне убили в Украине 592 ребенка.