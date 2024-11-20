Досить однієї труни: Папа Римський Франциск порушив давню ватиканську традицію

Папа Франциск, уникаючи помпезності, просить поховати його в простій дерев'яній труні. Пап до нього ховали в трьох.

Папа Франциск, який уникав здебільшого помпезності та привілеїв керівництва всесвітньою Католицькою церквою, вирішив, що для його похорону буде достатньо простої дерев'яної труни. І тим самим порушив давню традицію Ватикану. Про це пише Reuters.

Похорон Папи Римського Бенедикта XVI у трьох трунах

У новому офіційному обряді, опублікованому в середу, Ватикан заявив, що Франциск відмовиться від багатовікової практики поховання покійного папи в трьох з'єднаних між собою трунах із кипариса, свинцю і дуба. Замість цього Франциск буде похований в одній дерев'яній труні з цинковим покриттям.

Тіло покійного папи також не буде виставлено на помості, або катафалку, в соборі Святого Петра, щоб його могли побачити відвідувачі Риму, як це було з попередніми папами.

Відвідувачі, як і раніше, зможуть віддати данину поваги, проте тіло Франциска залишиться в труні зі знятою кришкою.

Франциск, якому 17 грудня виповниться 88 років, останніми роками час від часу страждав від нападів нездужання, але останніми місяцями, схоже, перебуває в хорошій формі.

Зараз він пересувається в інвалідному візку через болі в коліні та спині, але у вересні здійснив дві складні закордонні поїздки, а в жовтні провів у Ватикані великий місячний саміт лідерів католицької церкви.

Минулого року Папа заявив, що хоче спростити складні, довгі похоронні обряди, які використовувалися для його попередників.

Франциск також оголосив тоді, що він стане першим Папою, похованим за межами Ватикану за більш ніж століття.

Франциск заявив, що замість того, щоб бути похованим разом із 91 іншими покійними папами в соборі Святого Петра, він хоче бути похованим у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, присвяченій Богоматері.

Похорон Папи Римського Бенедикта XVI

Церква Святої Марії — це церква, куди Франциск традиційно ходить молитися перед і після кожної своєї закордонної поїздки.

Останнім папою, похованим за межами Ватикану, був Лев XIII, який помер 1903 року і був похований у римській базиліці Святого Іоанна Латеранського.

Традиційно для поховання пап використовували три труни, щоб створити непроникну герметизацію навколо тіла покійного понтифіка. Вони також давали змогу ховати разом із тілом предмети, як-от монети або папери, випущені папою під час його правління.

Нагадаємо, Олена Зеленська зустрілася з Папою Римським Франциском, нагадавши про війну в Україні. 20 листопада відзначається Всесвітній день дитини та 1001-й день повномасштабної війни в Україні. Олена Зеленська зазначила, що протягом цього часу росіяни вбили в Україні 592 дитини.