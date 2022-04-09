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Украина Российско-украинская война

Войска России действуют как одержимые. Епископ Кава рассказал о помощи и посредничестве Ватикана

Татьяна Катриченко
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католики волонтеры гуманитарная помощь, рыцари колумба, гуманитарка из польши, Каритас Польша
Фото: Виктор Ковальчук | Епископ Эдвард: "Я не могу принять, что мир молчит, это просто не укладывается в голове"

О войне, гуманитарной помощи и посредничестве Папы Римского в переговорах о мире в Украине – разговор с епископом Римско-католической церкви Эдвардом Кавой.

Без брони

Фура тяжело и медленно поднимается вверх. Она на польских номерах и с красным крестом на лобовом стекле. В этот импровизированный церковный логистический центр в пригороде Львова каждый день приезжают машины с гуманитарной помощью из-за границы. В них преимущественно продукты питания, средства гигиены и одежда.

"Сегодня, например, собираем фуру на Конотоп и Нежин, там просят продукты быстрого приготовления. Утром фура уехала в Житомир – на севере области есть населенные пункты, где критическая ситуация с продуктами. А еще пошли грузы на Сумы и Киев", – говорит Эдвард Кава, римско-католический священник, епископ-помощник Львовской архиепархии. Ему 43 года. И последний месяц его чаще можно увидеть не в храме, а между пакетов с мукой и лекарствами.

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Возле одного из грузовиков – Андрей, мужчина средних лет. Он ждет, когда машина будет заполнена всем необходимым. С начала войны Андрей как водитель-волонтер ездит с запада на восток. Уже точно и не помнит, какой у него по счету рейс.

"Мы можем доставить только туда, где можем проехать на фуре", – замечает водитель.

католики волонтеры гуманитарная помощь, рыцари колумба, гуманитарка из польши, Каритас Польша
Епископ Эдвард: "Мы начали работать 24 февраля, когда на границе появились первые люди, которые из-за войны хотели выехать за пределы Украины"
Фото: Виктор Ковальчук

Чтобы доставить грузы в место назначения и церковь, и волонтеры ищут средства на горючее. Чтобы съездить и вернуться во Львов, нужно 17 тысяч гривен. Если груз едет в приход – оплачивает церковь.

Телефон епископа Эдварда не умолкает.

"Станислав, все хотят продукты, но что будет, то дадим", – отвечает он на один из звонков. Объясняет: запросы получает от парафий и мэров городов.

"Мы направляли грузы на Харьков, но со временем стало это тяжело. Сейчас возим в Днепр и там уже малым транспортом довозим дальше. Было время, когда и в Киев было тяжело доехать, тогда возили по железной дороге. Государство нам давало бесплатно вагоны. В каждый помещалось 60 тонн, то есть три фуры. Но была сложность перегрузить в поезд, – говорит Кава. – Сейчас отправляем грузы в Запорожье — с мыслями о Мариуполе. Он у нас в сердце. Люди, которые становятся жертвами геноцида. Грузы передаем государству. Они должны были идти с привлечением Красного Креста, у которого на международном уровне есть возможность туда заезжать. Хотя я вижу сейчас, что для русских захватчиков нет ничего святого. Они обстреливают даже Красный Крест. Знаем случаи, когда россияне изымали грузы или задерживали их, заставляя вернуться в Запорожье".

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У римско-католической церкви приходы по всей Украине. Где-то более влиятельные, как в Житомире или Бердичеве, где-то скромнее, малочисленные.

"Был и в Мариуполе: дом, где жили священники, на окраине города, а также строили центр в центральной части города, – рассказывает Кава. – И одно, и другое место сейчас обстреляны, обворованы, изуродованы – ликвидированы. Священники уехали через один из последних "зеленых коридоров" на своем автомобиле".

католики волонтеры гуманитарная помощь, рыцари колумба, гуманитарка из польши
Гуманитарная помощь от римо-католиков поступает "везде, куда можно доехать на фуре"
Фото: Виктор Ковальчук
католики волонтеры гуманитарная помощь, рыцари колумба, гуманитарка из польши
Гуманитарная помощь от римо-католиков поступает "везде, куда можно доехать на фуре"
Фото: Виктор Ковальчук
католики волонтеры гуманитарная помощь, рыцари колумба, гуманитарка из польши
Гуманитарная помощь от римо-католиков поступает "везде, куда можно доехать на фуре"
Фото: Виктор Ковальчук
католики волонтеры гуманитарная помощь, рыцари колумба, гуманитарка из польши
Гуманитарная помощь от римо-католиков поступает "везде, куда можно доехать на фуре"
Фото: Виктор Ковальчук
католики волонтеры гуманитарная помощь, рыцари колумба, гуманитарка из польши
католики волонтеры гуманитарная помощь, рыцари колумба, гуманитарка из польши
католики волонтеры гуманитарная помощь, рыцари колумба, гуманитарка из польши
католики волонтеры гуманитарная помощь, рыцари колумба, гуманитарка из польши

Помощь разбирают и перегружают прихожане и волонтеры, в частности представители организации "Рыцари Колумба". Работают с утра до вечера, иногда ночью.

Поступают в церковь и запросы от Вооруженных Сил и Национальной гвардии. Просят средства защиты и берцы. Но такой груз – редкость. За месяц однажды пришла партия бронежилетов, но на границе ее забрало государство на свои склады.

"Мы получили только документ о передаче государству. Надеюсь, Вооруженным Силам", – говорит епископ.

Рука Польши

"Мы начали работать 24 февраля, когда на границе появились первые люди, которые из-за войны хотели выехать за пределы Украины, и образовались большие очереди, – продолжает епископ Эдвард. – Решили им помогать: подвозили продукты, одежду, воду. Под особую опеку взяли тех, кто был без транспорта. Затем начали приходить запросы из регионов, где возникали проблемы с продуктами. Церковь искала международных партнеров, которые могли бы помочь. Одной из таких организаций-партнеров стала "Каритас Польша".

"Польша не только на милосердном уровне помогает нам, но и на политическом и духовном, – говорит епископ. – Поляки заняли очень четкую позицию. Возможно, из-за этого они даже что-то теряют, но они действительно стоят бок о бок с украинским народом. Друзья познаются в беде. И здесь мы увидели, кто на самом деле наш друг. Мы хотели бы надеяться на помощь от немцев, но видим, что их позиция оказалась странной – они не убедительно на нашей стороне. У Венгрии также нет четкой позиции, хоть она — наш сосед. А поляки есть. Очень многие поляки принимают наших людей, которые были вынуждены уехать и искали защиты".

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На территории комплекса слышны не только звуки погрузчика, но и голоса. Здесь, в церковных помещениях обитают переселенцы из разрушенных армией России областей.

"Я не люблю слово "беженцы", потому что оно какое-то унизительное. Возможно, лучше говорить — перемещенные лица. Каждый имеет право быть в безопасности", – говорит Кава. В общей сложности только здесь их примерно 350 человек. Преимущественно женщины и дети. А если кто-то хочет поехать в Европу, церковники пытаются найти место для проживания при приходах, чтобы люди не попали на крючок мошенников (что случается), и чувствовали себя в безопасности на территории Германии, Италии, Австрии или Польши.

Высокий посредник

Недавно президент Украины Владимир Зеленский говорил с Папой Римским Франциском, пригласил его приехать в Украину. С одной стороны в адрес Святого Престола среди мирян звучали упреки о нежелании Папы Франциска назвать войну в Украине войной (но уже после нашей встречи с епископом стало известно, что Папа Римский во время речи на Мальте упомянул о "тени войны", которая распространилась с востока Европы, "земли восхода солнца"), а с другой – Украина говорит о Ватикане как об одном из посредников в переговорах о мире.

Эдвард Кава уверен: "Этот контакт святейшего отца Франциска с президентом Владимиром Зеленским является большим знаком, прежде всего, для нас, украинцев, что Святой Престол, действительно, занимает позицию в этой войне на стороне Украины. Зная папу Франциска, могу надеяться, что он решит приехать в любой момент в Украину, даже самый для нас тревожный. И я верю, что это может быть момент, когда не только наш враг будет вынужден приостановить обстрелы невинных людей, но и будет задействовано мировое сообщество. Думаю, что основной акцент Ватикана сейчас на то, чтобы пробудить мировое сообщество. Потому что эти соболезнования, санкции – пока пустые слова. Понятно, у них будут последствия. Но они не спасают жизнь людей в Мариуполе сегодня. Весь мир наблюдает, как бомбят Мариуполь, как под завалами находятся дети, неизвестно в каком состоянии. Это недопустимо. Мы видим, как людей хоронят в братской могиле. Молчать нельзя. Я не могу принять, что мир молчит, это просто не укладывается в голове, что на происходящее в самом сердце Европы можно смотреть спокойно и молчать".

Епископ говорит: эта война – не только измерение милитарное, это также и духовное: "То есть, глядя на поведение тех преступников из Российской Федерации, которые обстреливают детей и женщин, думаешь, что они действуют как одержимые. Это видно по их действиям. Злу нужно завязать руки".

На вопрос, может ли Ватикан быть посредником для прекращения войны, Эдвард Кава отмечает: "С 2014 церковь стремилась быть посредником и помогать. Но проблема в том, что со стороны Российской Федерации не с кем разговаривать. Даже если есть какие-то с их стороны обещания, за очень короткое время они отзываются, меняются, манипулируются. Ватикан хочет разговаривать со стороной, которая держит слово".

Не видит епископ и перспектив и в разговорах с представителем Русской православной церкви.

"Ибо она несвободна, – объясняет он. – В России церковь полностью находится под влиянием власти. Так быть не может. В Украине власть меняется, а мы остаемся", – резюмирует епископ.