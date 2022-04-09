Войска России действуют как одержимые. Епископ Кава рассказал о помощи и посредничестве Ватикана

О войне, гуманитарной помощи и посредничестве Папы Римского в переговорах о мире в Украине – разговор с епископом Римско-католической церкви Эдвардом Кавой.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Без брони

Фура тяжело и медленно поднимается вверх. Она на польских номерах и с красным крестом на лобовом стекле. В этот импровизированный церковный логистический центр в пригороде Львова каждый день приезжают машины с гуманитарной помощью из-за границы. В них преимущественно продукты питания, средства гигиены и одежда.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

"Сегодня, например, собираем фуру на Конотоп и Нежин, там просят продукты быстрого приготовления. Утром фура уехала в Житомир – на севере области есть населенные пункты, где критическая ситуация с продуктами. А еще пошли грузы на Сумы и Киев", – говорит Эдвард Кава, римско-католический священник, епископ-помощник Львовской архиепархии. Ему 43 года. И последний месяц его чаще можно увидеть не в храме, а между пакетов с мукой и лекарствами.

Важно

Лечение душевных ран. Интервью с волонтеркой из Израиля на украинско-польской границе

Возле одного из грузовиков – Андрей, мужчина средних лет. Он ждет, когда машина будет заполнена всем необходимым. С начала войны Андрей как водитель-волонтер ездит с запада на восток. Уже точно и не помнит, какой у него по счету рейс.

"Мы можем доставить только туда, где можем проехать на фуре", – замечает водитель.

[ + – ] Епископ Эдвард: "Мы начали работать 24 февраля, когда на границе появились первые люди, которые из-за войны хотели выехать за пределы Украины" Фото: Виктор Ковальчук

Чтобы доставить грузы в место назначения и церковь, и волонтеры ищут средства на горючее. Чтобы съездить и вернуться во Львов, нужно 17 тысяч гривен. Если груз едет в приход – оплачивает церковь.

Телефон епископа Эдварда не умолкает.

"Станислав, все хотят продукты, но что будет, то дадим", – отвечает он на один из звонков. Объясняет: запросы получает от парафий и мэров городов.

"Мы направляли грузы на Харьков, но со временем стало это тяжело. Сейчас возим в Днепр и там уже малым транспортом довозим дальше. Было время, когда и в Киев было тяжело доехать, тогда возили по железной дороге. Государство нам давало бесплатно вагоны. В каждый помещалось 60 тонн, то есть три фуры. Но была сложность перегрузить в поезд, – говорит Кава. – Сейчас отправляем грузы в Запорожье — с мыслями о Мариуполе. Он у нас в сердце. Люди, которые становятся жертвами геноцида. Грузы передаем государству. Они должны были идти с привлечением Красного Креста, у которого на международном уровне есть возможность туда заезжать. Хотя я вижу сейчас, что для русских захватчиков нет ничего святого. Они обстреливают даже Красный Крест. Знаем случаи, когда россияне изымали грузы или задерживали их, заставляя вернуться в Запорожье".

Важно

Крепость Мариуполь: окружение, храбрость защитников, как выживали горожане

У римско-католической церкви приходы по всей Украине. Где-то более влиятельные, как в Житомире или Бердичеве, где-то скромнее, малочисленные.

"Был и в Мариуполе: дом, где жили священники, на окраине города, а также строили центр в центральной части города, – рассказывает Кава. – И одно, и другое место сейчас обстреляны, обворованы, изуродованы – ликвидированы. Священники уехали через один из последних "зеленых коридоров" на своем автомобиле".

[ + – ] Гуманитарная помощь от римо-католиков поступает "везде, куда можно доехать на фуре" Фото: Виктор Ковальчук [ + – ] Гуманитарная помощь от римо-католиков поступает "везде, куда можно доехать на фуре" Фото: Виктор Ковальчук [ + – ] Гуманитарная помощь от римо-католиков поступает "везде, куда можно доехать на фуре" Фото: Виктор Ковальчук [ + – ] Гуманитарная помощь от римо-католиков поступает "везде, куда можно доехать на фуре" Фото: Виктор Ковальчук

Помощь разбирают и перегружают прихожане и волонтеры, в частности представители организации "Рыцари Колумба". Работают с утра до вечера, иногда ночью.

Поступают в церковь и запросы от Вооруженных Сил и Национальной гвардии. Просят средства защиты и берцы. Но такой груз – редкость. За месяц однажды пришла партия бронежилетов, но на границе ее забрало государство на свои склады.

"Мы получили только документ о передаче государству. Надеюсь, Вооруженным Силам", – говорит епископ.

Рука Польши

"Мы начали работать 24 февраля, когда на границе появились первые люди, которые из-за войны хотели выехать за пределы Украины, и образовались большие очереди, – продолжает епископ Эдвард. – Решили им помогать: подвозили продукты, одежду, воду. Под особую опеку взяли тех, кто был без транспорта. Затем начали приходить запросы из регионов, где возникали проблемы с продуктами. Церковь искала международных партнеров, которые могли бы помочь. Одной из таких организаций-партнеров стала "Каритас Польша".

"Польша не только на милосердном уровне помогает нам, но и на политическом и духовном, – говорит епископ. – Поляки заняли очень четкую позицию. Возможно, из-за этого они даже что-то теряют, но они действительно стоят бок о бок с украинским народом. Друзья познаются в беде. И здесь мы увидели, кто на самом деле наш друг. Мы хотели бы надеяться на помощь от немцев, но видим, что их позиция оказалась странной – они не убедительно на нашей стороне. У Венгрии также нет четкой позиции, хоть она — наш сосед. А поляки есть. Очень многие поляки принимают наших людей, которые были вынуждены уехать и искали защиты".

Важно

Открытые двери. Как Польша принимает украинских беженцев

На территории комплекса слышны не только звуки погрузчика, но и голоса. Здесь, в церковных помещениях обитают переселенцы из разрушенных армией России областей.

"Я не люблю слово "беженцы", потому что оно какое-то унизительное. Возможно, лучше говорить — перемещенные лица. Каждый имеет право быть в безопасности", – говорит Кава. В общей сложности только здесь их примерно 350 человек. Преимущественно женщины и дети. А если кто-то хочет поехать в Европу, церковники пытаются найти место для проживания при приходах, чтобы люди не попали на крючок мошенников (что случается), и чувствовали себя в безопасности на территории Германии, Италии, Австрии или Польши.

Высокий посредник

Недавно президент Украины Владимир Зеленский говорил с Папой Римским Франциском, пригласил его приехать в Украину. С одной стороны в адрес Святого Престола среди мирян звучали упреки о нежелании Папы Франциска назвать войну в Украине войной (но уже после нашей встречи с епископом стало известно, что Папа Римский во время речи на Мальте упомянул о "тени войны", которая распространилась с востока Европы, "земли восхода солнца"), а с другой – Украина говорит о Ватикане как об одном из посредников в переговорах о мире.

Эдвард Кава уверен: "Этот контакт святейшего отца Франциска с президентом Владимиром Зеленским является большим знаком, прежде всего, для нас, украинцев, что Святой Престол, действительно, занимает позицию в этой войне на стороне Украины. Зная папу Франциска, могу надеяться, что он решит приехать в любой момент в Украину, даже самый для нас тревожный. И я верю, что это может быть момент, когда не только наш враг будет вынужден приостановить обстрелы невинных людей, но и будет задействовано мировое сообщество. Думаю, что основной акцент Ватикана сейчас на то, чтобы пробудить мировое сообщество. Потому что эти соболезнования, санкции – пока пустые слова. Понятно, у них будут последствия. Но они не спасают жизнь людей в Мариуполе сегодня. Весь мир наблюдает, как бомбят Мариуполь, как под завалами находятся дети, неизвестно в каком состоянии. Это недопустимо. Мы видим, как людей хоронят в братской могиле. Молчать нельзя. Я не могу принять, что мир молчит, это просто не укладывается в голове, что на происходящее в самом сердце Европы можно смотреть спокойно и молчать".

Епископ говорит: эта война – не только измерение милитарное, это также и духовное: "То есть, глядя на поведение тех преступников из Российской Федерации, которые обстреливают детей и женщин, думаешь, что они действуют как одержимые. Это видно по их действиям. Злу нужно завязать руки".

На вопрос, может ли Ватикан быть посредником для прекращения войны, Эдвард Кава отмечает: "С 2014 церковь стремилась быть посредником и помогать. Но проблема в том, что со стороны Российской Федерации не с кем разговаривать. Даже если есть какие-то с их стороны обещания, за очень короткое время они отзываются, меняются, манипулируются. Ватикан хочет разговаривать со стороной, которая держит слово".

Не видит епископ и перспектив и в разговорах с представителем Русской православной церкви.

"Ибо она несвободна, – объясняет он. – В России церковь полностью находится под влиянием власти. Так быть не может. В Украине власть меняется, а мы остаемся", – резюмирует епископ.