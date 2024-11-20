Первый святой-миллениал: Папа Римский канонизирует итальянского подростка, погибшего в 2006 году

Карло Акутис станет первым католическим святым этого тысячелетия. Подросток умер от лейкемии в возрасте 15 лет.

Папа Римский определился с датой канонизации Карла Акутиса: 25-27 апреля 2025 года. Покойный подросток станет первым святым цифровой эры. Об этом сообщает Associated Press.

"Хочу сказать, что в следующем году, во время Дней подростка, я канонизирую блаженного Карло Акутиса, а во время Дней молодежи — блаженного Пьера Джорджо Фрассати", — заявил Папа Римский 20 ноября.

Карло Акутис, которого прозвали "святым технарем", стал известным благодаря созданию архива чудес и двум случаям исцеления. Он посвятил свое свободное время созданию онлайн-каталога евхаристических чудес, чем распространял католическую веру онлайн. Парень родился в итальянской семье в Лондоне, занимался вебдизайном, умер на 16-м году жизни от агрессивной формы лейкемии.

Заявление Папа Римского Франциска — как выглядит Карло Акутис Фото: Из открытых источников

Ранее Фокус писал, что после смерти Карло католики со всего мира начали рассказывать о медицинских чудесах, среди них исцеление от рака и бесплодия. Путь подростка к канонизации начался в 2020 году.