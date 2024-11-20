Перший святий-міленіал: Папа Римський канонізує італійського підлітка, який загинув в 2006 році

Карло Акутіс стане першим католицьким святим цього тисячоліття. Підліток помер від лейкемії у віці 15 років.

Папа Римський визначився з датою канонізації Карла Акутіса: 25-27 квітня 2025 року. Покійний підліток стане першим святим цифрової ери. Про це повідомляє Associated Press.

"Хочу сказати, що наступного року, під час Днів підлітка, я канонізую блаженного Карло Акутіса, а під час Днів молоді — блаженного П’єра Джорджо Фрассаті", — заявив Папа Римський 20 листопада.

Карло Акутіс, якого прозвали "святим технарем", став відомим завдяки створенню архіву чудес та двом випадкам зцілення. Він присвятив свій вільний час створенню онлайн-каталогу євхаристійних чудес, чим поширював католицьку віру онлайн. Хлопець народився в італійській сім'ї в Лондоні, займався вебдизайном, помер на 16-му році життя від агресивної форми лейкемії.

Заява Папа Римського Франциска - як виглядає Карло Акутіс Фото: З відкритих джерел

Раніше Фокус писав, що після смерті Карло католики з усього світу почали розповідати про медичні чудеса, серед них зцілення від раку та безпліддя. Шлях підлітка до канонізації розпочався у 2020 році.