В Ватикане уволили мужчину и женщину из-за того, что они заключили брак: подробности

Согласно установленным правилам, таких работников увольняют через 30 дней после заключения брака, но если один из нарушителей уволится добровольно, другой может остаться работать.

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В Ватикане из Института религиозных дел уволили мужчину и женщину, которые заключили брак и таким образом нарушили внутренний запрет на браки между работниками. Об этом пишет издание Il Messaggero.

Отмечается, что молодожены, которые имеют троих детей и выплачивают ипотеку на жилье, пошли под венец в августе этого года. Тем самым они нарушили распоряжение банка, который является финансовым учреждением Ватикана, на браки между работниками.

Согласно установленным правилам, таких работников увольняют через 30 дней после заключения брака, но если один из нарушителей уволится добровольно, другой может остаться работать. Супруги отказались, и на этой неделе их уволили.

Ватиканский банк заявил, что такие правила были введены во избежание кумовства и конфликта интересов в финансовом учреждении.

По информации Il Messaggero, в прошлом месяце молодожены обратились к Папе Франциску и сослались на нарушение прав человека. Там им не помогли.

Теперь пара может еще обжаловать решение, обратившись в суд Ватикана.

Между тем, ассоциация ватиканских мирян ADLV вступилась за супругов, утверждая, что "рождение новой семьи не должно быть поставлено под угрозу из-за бюрократических правил".

Напомним, что ранее Папа Римский Франциск во время визита в Индонезию похвалил семьи, которые воспитывают 3 и более детей, а тех, кто вместо детей заводит животных, призвал одуматься и расставить приоритеты правильно, потому что "это не может закончиться хорошо",