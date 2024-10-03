У Ватикані звільнили чоловіка і жінку, через те, що вони уклали шлюб: подробиці

Згідно зі встановленими правилами, таких працівників звільняють через 30 днів після укладання шлюбу, але якщо один з порушників звільниться добровільно, інший може залишитися працювати.

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У Ватикані з Інституту релігійних справ звільнили чоловіка та жінку, які уклали шлюб і таким чином порушили внутрішню заборону щодо одружень між працівниками. Про це пише видання Il Messaggero.

Зазначається, що молодята, які мають трьох дітей і виплачують іпотеку на житло, пішли під вінець у серпні цього року. Тим самим вони порушили розпорядження банку, який є фінансовою установою Ватикану, на шлюби між працівниками.

Згідно зі встановленими правилами, таких працівників звільняють через 30 днів після укладання шлюбу, але якщо один з порушників звільниться добровільно, інший може залишитися працювати. Подружжя відмовилось, і цього тижня їх звільнили.

Ватиканський банк заявив, що "з глибоким жалем" ухвалив зауважив, що такі правила були запровадженні з метою уникнення кумівства та конфлікту інтересів у фінансовій установі.

За інформацією Il Messaggero, минулого місяця молодята звернулися до Папи Франциска і послалися на порушення прав людини. Там їм не допомогли.

Тепер пара може ще оскаржити рішення, звернувшись до суду Ватикану.

Між тим, асоціація ватиканських мирян ADLV заступилася за подружжя, стверджуючи, що "народження нової сім'ї не повинно бути поставлене під загрозу через бюрократичні правила".

Нагадаємо, що раніше Папа Римський Франциск під час візиту в Індонезію похвалив сім'ї, які виховують 3 і більше дітей, а тих, хто замість дітей заводить тварин, закликав одуматися та розставити пріоритети правильно, тому що "це не може закінчитися добре",