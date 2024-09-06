Папа Римський розкритикував пари, які заводять тварин замість дітей

Папа Франциск неодноразово закликав сім'ї народжувати більше дітей, щоб не допустити демографічної кризи в Європі.

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Папа Римський Франциск під час візиту в Індонезію в межах ширшого туру Південно-Східною Азією похвалив сім'ї, які виховують трьох і більше дітей, а тих, хто замість дітей заводить тварин, закликав одуматися та розставити пріоритети правильно, тому що "це не може закінчитися добре", пише Daily Mail.

Глава Ватикану вже давно і неодноразово закликав пари віддавати пріоритет дітям, а не домашнім тваринам, розглядаючи тенденцію бездітності як серйозну суспільну проблему. У 2023 році він насварив жінку, яка попросила його благословити її собаку, назвавши її "дитиною". За словами Папи, він "втратив терпіння".

Франциск давно висловлювався про зниження народжуваності на Заході, особливо в Європі, де коефіцієнт народжуваності впав до 1,5 дитини на жінку, що значно нижче за коефіцієнт відтворення у 2,1. За його словами, зараз увага до домашніх тварин замінює радість і відповідальність виховання сім'ї.

У Джакарті Папу Римського зустрічала почесна варта Фото: Getty Images

Крім критики бездітних власників домашніх тварин, Папа Франциск також застеріг від використання релігії для розпалювання конфліктів. Папа і великий імам Насаруддін Умар підписали декларацію в мечеті Істікляль. Єдність між конфесіями була центральною темою поїздки понтифіка і декларація закликала до "релігійної гармонії заради людства" в найбільшій мечеті Південно-Східної Азії.

"Глобальне явище дегуманізації особливо відзначене широко поширеним насильством і конфліктами. Особливо тривожно, що релігія часто використовується в цьому відношенні". Роль релігії повинна передбачати заохочення і захист гідності кожного людського життя", — йдеться в ній.

Поїздка в Індонезію — третя поїздка Папи і перша після Іоанна Павла II в 1989 році. Католики становлять менш як три відсотки населення Індонезії — близько восьми мільйонів осіб, порівняно з 87% відсотками, або 242 мільйонами, які є мусульманами.

6 вересня понтифік вирушив до Папуа-Нової Гвінеї, а потім зробить зупинки у Східному Тиморі та Сінгапурі. Ця поїздка стане найтривалішим туром його папства.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Еністон різко відреагувала на слова соратника Трампа про бездітних кошатниць.