Папа Римский раскритиковал пары, которые заводят животных вместо детей

Папа Франциск неоднократно призывал семьи рожать больше детей, чтобы не допустить демографического кризиса в Европе.

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Папа Римский Франциск во время визита в Индонезию в рамках более широкого тура по Юго-Восточной Азии похвалил семьи, которые воспитывают троих и больше детей, а тех, кто вместо детей заводит животных, призвал одуматься и расставить приоритеты правильно, потому что "это не может закончиться хорошо", пишет Daily Mail.

Глава Ватикана уже давно и неоднократно призывал пары отдавать приоритет детям, а не домашним животным, рассматривая тенденцию бездетности как серьезную общественную проблему. В 2023 году он отругал женщину, которая попросила его благословить ее собаку, назвав ее "ребенком". По словам Папы, он "потерял терпение".

Франциск давно высказывался о снижении рождаемости на Западе, особенно в Европе, где коэффициент рождаемости упал до 1,5 ребенка на женщину, что значительно ниже коэффициента воспроизводства в 2,1. По его словам, сейчас внимание к домашним животным заменяет радость и ответственность воспитания семьи.

В Джакарте Папу Римского встречал почетный караул Фото: Getty Images

Помимо критики бездетных владельцев домашних животных, Папа Франциск также предостерег от использования религии для разжигания конфликтов. Папа и великий имам Насаруддин Умар подписали декларацию в мечети Истикляль. Единство между конфессиями было центральной темой поездки понтифика, и декларация призвала к "религиозной гармонии ради человечества" в крупнейшей мечети Юго-Восточной Азии.

"Глобальное явление дегуманизации особенно отмечено широко распространенным насилием и конфликтами. Особенно тревожно, что религия часто используется в этом отношении". Роль религии должна включать поощрение и защиту достоинства каждой человеческой жизни", – говорится в ней.

Поездка в Индонезию — третья поездка Папы и первая после Иоанна Павла II в 1989 году. Католики составляют менее трех процентов населения Индонезии — около восьми миллионов человек, по сравнению с 87% процентами, или 242 миллионами, которые являются мусульманами.

6 сентября понтифик отправился в Папуа-Новую Гвинею, а затем сделает остановки в Восточном Тиморе и Сингапуре. Эта поездка станет самым продолжительным туром его папства.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Энистон резко отреагировала на слова соратника Трампа о бездетных кошатницах.