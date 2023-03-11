"Хочу до Києва": Папа Римський готовий приїхати до України, але за однієї умови

Понтифік сподівається, що ситуація зміниться, і він відвідає як Київ, так і Москву.

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Папа Римський Франциск заявив про готовність і бажання відвідати Київ, але за однієї умови. Про це він сказав в інтерв'ю італійському виданню La Nacion.

"Я готовий поїхати до Києва. Я хочу до Києва. Але за умови поїздки до Москви. Я поїду в обидва місця, або не поїду в жодне", — заявив він.

Журналістка, яка брала інтерв'ю, наголосила на тому, що поїздка до Москви зараз неможлива, на що понтифік сказав, що очікує, що обставини зміняться.

"Ми сподіваємось, що зможемо це зробити, так. Я не закрив ці двері", – заявив Папа Римський Франциск.

Папа Римський Франциск планував зустрітися з Путіним на другий день повномасштабного вторгнення в Україну, проте очільник МЗС РФ Сергій Лавров відмовив у його проханні. Про це понтифік розповів в одному із інтерв'ю. Крім того, Папа Римський заявив, що війна в Україні є всесвітня, оскільки в неї втягнуті всі великі держави.

У листопаді 2023 року Папа Римський Франциск заявив, що завжди є надія на "примирення" Києва та Москви, але кожна сторона у війні має "демілітаризувати своє серце та знезброїти насильство". До роковин російського вторгнення РФ в Україну Франциск закликав залишатися з "страждальним українським народом".