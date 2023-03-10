Лавров відмовив: Папа Римський хотів поїхати до Путіна на початку війни

Понтифік назвав війну в Україні світовою та заявив, що Росія не вестиме переговорів через імперські інтереси.

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Папа Римський Франциск планував зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним на другий день повномасштабного вторгнення в Україну, проте голова дипломатії РФ Сергій Лавров відмовив у його проханні. Про це понтифік розповів в інтерв'ю Vatican News, опублікованому 10 березня.

"На другий день війни я прийшов до російського посольства при Святому Престолі та сказав, що готовий поїхати до Москви, якщо Путін дасть мені вікно для переговорів. Лавров написав мені, що дякую, але зараз не час", — розповів пантифік.

За його словами, у Росії не вестимуть переговори через імперські амбіції. Крім того, Папа Римський заявив, що війна в Україні є всесвітня, оскільки в неї втягнуті всі великі держави.

"За трохи більше ніж сто років було три світові війни: 14-18, 39-45 і ця, яка є світовою. Вона почалася по крихтах, і тепер ніхто не може сказати, що вона не всесвітня. Всі великі держави втягнуті до неї. Поле битви — Україна. Там воюють усі", — додав понтифік.

Нагадаємо, 26 лютого архієпископ Пол Річард Галлахер, який виконує функції міністра закордонних справ Ватикану, розповів, що Папа Римський Франциск у майбутньому збирається відвідати Україну, проте він також хоче відвідати й Москву. Понтифік не хоче перетворювати поїздку на просто символічний жест.

У листопаді минулого року Папа Римський Франциск заявив, що завжди є надія на "примирення" Києва та Москви, але кожна сторона збройного конфлікту має "демілітаризувати своє серце та знезброїти насильство".