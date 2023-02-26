У Ватикані розповіли, чому Папа Римський поки що не збирається в Україну

Візит понтифіка до української столиці відкладається, оскільки Франциск не хоче перетворювати свою поїздку на просто символічний жест.

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Папа римський Франциск у майбутньому має намір відвідати Україну, проте він також хоче відвідати й Москву. Якщо офіційний Київ постійно запрошує главу католицької церкви, то з Москви поки що запрошень не було. Тож поки що візит відкладається. Про це в інтерв'ю American Magazine розповів архієпископ Пол Річард Галахер, який виконує функції міністра закордонних справ Ватикану.

"Це ідеальний сценарій Папи, але поки що про це не йдеться. Українці продовжують повторювати своє запрошення, але ознак запрошення з Москви немає", — сказав дипломат.

У Ватикані припускають, що візит у Київ може відбутися і без обов'язкового відвідування Москви у тому ж турне. Однак Папа не хоче перетворювати поїздку на просто символічний жест.

[ + – ] Папа Римський на показі фільму "Свобода у вогні: боротьба України за свободу" Фото: Vatican Media

"Я не думаю, що він хоче, щоб візит був лише жестом, незважаючи на те, що його візит має цінність для підбадьорення людей, прояви солідарності з ними та співчуття до їхніх страждань. Я думаю, що Папа каже: "Я хочу відвідати обидві сторони цього конфлікту в той час, коли мій візит матиме вирішальне значення для вирішення цієї жахливої війни".

При цьому дипломат наголосив, що Ватикан, як і раніше, засуджує російське вторгнення, підтримує територіальну цілісність України та наполягає на виведенні російських військ з України.

"Ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Водночас ми визнаємо свободу українського народу на його самовизначення. Наша позиція така, що ми завжди захищатимемо суверенітет і територіальну цілісність країни", — зазначив Галахер.

Сам архієпископ відвідував Київ у травні 2022 року, але найближчим часом відвідувати Україну не збирається. Він зазначив, що цей візит відбудеться, якщо принесе користь.

Під час інтерв'ю він згадав про свої зустрічі із президентом РФ. Вперше він бачив Путіна, коли той зустрічався з Папою у 2015 році, вдруге — у 2019-му. За словами архієпископа, це була "дуже формальна зустріч".

"Він був дуже діловим, дуже добре підготовленим, серйозним керівником. В обох випадках це була досить поверхова зустріч; уперше це було буквально рукостискання, вдруге він сів і трохи поговорив", — сказав дипломат.

Розмовляючи із журналістом, зараз архієпископ зазначив, що російський президент "прорахувався", вторгнувшись в Україну.

"Я приймаю аргумент, що він очікував щодо швидкої перемоги на початку війни. Після цього були різні прорахунки, але я залишаю це вирішувати генералам. Так, я думаю, що Путін прорахувався. Я не думаю, що він колись мріяв про те, що через 12 місяців він все ще вестиме війну, хоча особисто я не вірю, що навіть якби він мав більший військовий успіх, Росія могла б підкорити собі український народ", — резюмував архієпископ.

Варто зазначити, що навесні 2023 року Папа Римський збирається відвідати Угорщину. А позиція Ватикану щодо війни в Україні була суперечливою раніше. Папа Римський заявляв, що однаково любить і українців, і росіян. І після початку війни пропонував російському послу зустрітися з Путіним, проте офіційний Кремль відмовився від пропозиції.

Після понтифік говорив, що завжди є надія на "примирення" Києва та Москви, але кожна сторона збройного конфлікту має "демілітаризувати своє серце та обеззброїти насильство".