В Ватикане рассказали, почему Папа Римский пока не собирается в Украину

Визит понтифика в украинскую столицу откладывается, поскольку Франциск не хочет превращать свою поездку в просто символический жест.

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Папа римский Франциск в будущем собирается посетить Украину, однако он также хочет посетить и Москву. Если официальный Киев постоянно приглашает главу католической церкви, то из Москвы пока приглашений не было. Так что пока визит откладывается. Об этом в интервью American Magazine рассказал архиепископ Пол Ричард Галлахер, выполняющий функции министра иностранных дел Ватикана.

"Это идеальный сценарий Папы, но пока об этом речь не идет. Украинцы продолжают повторять свое приглашение, но признаков приглашения из Москвы нет", – сказал дипломат.

В Ватикане допускают, что визит в Киев может состояться и без обязательного посещения Москвы в том же турне. Однако Папа не хочет превращать поездку в просто символический жест.

[ + – ] Папа Римский на показе фильма "Свобода в огне: борьба Украины за свободу" Фото: Vatican Media

"Я не думаю, что он хочет, чтобы визит был всего лишь жестом, несмотря на то, что его визит имеет ценность для ободрения людей, проявления солидарности с ними и сочувствия к их страданиям. Я думаю, что Папа говорит: "Я хочу посетить обе стороны этого конфликта в то время, когда мой визит будет иметь решающее значение для разрешения этой ужасной войны". Я думаю, что на данный момент таких условий и той ситуации нет", — сообщил архиепископ.

При этом дипломат подчеркнул, что Ватикан по-прежнему осуждает российское вторжение, поддерживает территориальную целостность Украины и настаивает на выводе российских войск из Украины.

"Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. В то же время мы признаем свободу украинского народа на его самоопределение. Наша позиция такова, что мы всегда будем защищать суверенитет и территориальную целостность страны", — отметил Галлахер.

Сам архиепископ посещал Киев в мае 2022 года, но в ближайшее время посещать Украину не собирается. Он отметил, что этот визит состоится, если принесет пользу.

Во время интервью он вспомнил о своих встречах с президентом РФ. Первый раз он видел Путина, когда тот встречался с Папой в 2015 году, второй раз – в 2019-м. По словам архиепископа, это была "очень формальная встреча".

"Он был очень деловым, очень хорошо подготовленным, серьезным руководителем. В обоих случаях это была довольно поверхностная встреча; первый раз это было буквально рукопожатие, второй раз он сел и немного поговорил", — сказал дипломат.

Беседуя с журналистом, сейчас архиепископ отметил, что российский президент "просчитался", вторгнувшись в Украину.

"Я принимаю аргумент, что он ожидал относительно быстрой победы в начале войны. После этого были разные просчеты, но я оставляю это решать генералам. Да, я думаю, что Путин просчитался. Я не думаю, что он когда-либо мечтал о том, что через 12 месяцев он все еще будет вести войну, хотя лично я не верю, что даже если бы он имел больший военный успех, Россия могла бы подчинить себе украинский народ", — резюмировал архиепископ.

Надо отметить, что весной 2023 года Папа Римский собирается посетить Венгрию. А позиция Ватикана по поводу войны в Украине была спорной ранее. Папа Римский заявлял, что одинаково любит и украинцев и россиян. И после начала войны предлагал российскому послу встретиться с Путиным, однако официальный Кремль отказался от предложения.

После понтифик говорил, что всегда есть надежда на "примирение" Киева и Москвы, но каждая сторона вооруженного конфликта должна "демилитаризировать свое сердце и обезоружить насилие".