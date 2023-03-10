Лавров отказал: Папа Римский хотел поехать к Путину в начале войны

Понтифик назвал войну в Украине мировой и заявил, что Россия не будет вести переговоров из-за имперских интересов.

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Папа Римский Франциск планировал встретиться с президентом России Владимиром Путиным на второй день полномасштабного вторжения в Украину, однако глава дипломатии РФ Сергей Лавров отказал в его просьбе. Об этом понтифик рассказал в интервью Vatican News, опубликованном 10 марта.

"На второй день войны я пришел в российское посольство при Святом Престоле и сказал, что готов поехать в Москву, если Путин даст мне окно для переговоров. Лавров написал мне, что спасибо, но сейчас не время", — рассказал понтифик.

По его словам, в России не будут вести переговоров из-за имперских амбиций. Кроме того, Папа Римский заявил, что война в Украине всемерная, так как в нее втянуты все крупные государства.

"За чуть более чем сто лет было три мировые войны: 14-18, 39-45 и эта, которая является мировой. Она началась по крупицам, и теперь никто не может сказать, что она не всемирная. Все великие державы втянуты в нее. Поле битвы — Украина. Там воюют все", — добавил понтифик.

Напомним, 26 февраля архиепископ Пол Ричард Галлахер, выполняющий функции министра иностранных дел Ватикана рассказал, что Папа Римский Франциск в будущем собирается посетить Украину, однако он также хочет посетить и Москву. Понтифик не хочет превращать поездку в просто символический жест.

В ноябре прошлого года Папа Римский Франциск заявил, что всегда есть надежда на "примирение" Киева и Москвы, но каждая сторона вооруженного конфликта должна "демилитаризировать свое сердце и обезоружить насилие".