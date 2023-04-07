Папа Римський закликав до великоднього перемир'я між РФ та Україною, — росЗМІ

За словами співрозмовника понтифіка, Франциск вважає за необхідне припинити бойові дії у період двотижневих великодніх свят.

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Предстоятель католицької церкви Папа Римський Франциск запропонував ініціативу з оголошенням перемир'я у війні між Росією та Україною. Про це інформують російські ЗМІ з посиланням на слова голови Всесвітньої спілки старовірів Леоніда Севастьянова, котрий нібито підтримує особистий зв'язок з понтифіком.

За інформацією росЗМІ, Севастьянов провів особисту розмову з Папою Римським, у якій предстоятель запропонував встановити двотижневе перемир'я в зоні бойових дій в Україні та в окупованих регіонах РФ.

Понтифік нагадав, що майбутній тиждень — пасхальний у католиків, потім буде пасхальний тиждень у православних. Саме у ці 14 днів церковних свят Франциск пропонує сторонам конфлікту утриматися від застосування зброї.

Варто зазначити, що на офіційному сайті Ватикану останнє розшифрування аудієнції Папи Римського Франциска датується 5 квітня. У своєму зверненні понтифік згадав Україну, закликавши помолитися за матерів, які втратили синів-військовослужбовців під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, 6 квітня Папа Римський Франциск відслужив першу месу після виписки з лікарні в Римі 1 квітня. 86-річного понтифіка було доставлено до клініки Джемеллі з діагнозом "бронхіт", де він проходив лікування антибіотиками.

На початку лютого глава Ватикану висловив готовність зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

У березні 2023 року Папа Римський висловив обов'язкові умови, за яких готовий відвідати Київ. Він повідомив, що має здійснити рівноцінні візити як до України, так і до Москви. Інакше він нікуди не поїде.