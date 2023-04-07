Папа Римський закликав до великоднього перемир'я між РФ та Україною, — росЗМІ
За словами співрозмовника понтифіка, Франциск вважає за необхідне припинити бойові дії у період двотижневих великодніх свят.
Предстоятель католицької церкви Папа Римський Франциск запропонував ініціативу з оголошенням перемир'я у війні між Росією та Україною. Про це інформують російські ЗМІ з посиланням на слова голови Всесвітньої спілки старовірів Леоніда Севастьянова, котрий нібито підтримує особистий зв'язок з понтифіком.
За інформацією росЗМІ, Севастьянов провів особисту розмову з Папою Римським, у якій предстоятель запропонував встановити двотижневе перемир'я в зоні бойових дій в Україні та в окупованих регіонах РФ.
Понтифік нагадав, що майбутній тиждень — пасхальний у католиків, потім буде пасхальний тиждень у православних. Саме у ці 14 днів церковних свят Франциск пропонує сторонам конфлікту утриматися від застосування зброї.
Варто зазначити, що на офіційному сайті Ватикану останнє розшифрування аудієнції Папи Римського Франциска датується 5 квітня. У своєму зверненні понтифік згадав Україну, закликавши помолитися за матерів, які втратили синів-військовослужбовців під час повномасштабної війни.
Нагадаємо, 6 квітня Папа Римський Франциск відслужив першу месу після виписки з лікарні в Римі 1 квітня. 86-річного понтифіка було доставлено до клініки Джемеллі з діагнозом "бронхіт", де він проходив лікування антибіотиками.
На початку лютого глава Ватикану висловив готовність зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.
У березні 2023 року Папа Римський висловив обов'язкові умови, за яких готовий відвідати Київ. Він повідомив, що має здійснити рівноцінні візити як до України, так і до Москви. Інакше він нікуди не поїде.