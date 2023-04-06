"Я все ще живий": Папа Римський відслужив першу месу після виходу з лікарні (відео)

Розмовляючи з жителями Риму після лікарні, Понтифік підтримав жінку, яка недавно померла 5-річна дочка. Він також залишив автограф на загіпсованій руці підлітка.

Related video

Папа Римський Франциск після виписки з лікарні в Римі в суботу 1 квітня, де проходив лікування від бронхіту, пожартував під час інтерв'ю із журналістами словами про те, що він все ще живий. Про це повідомляє The Associated Press.

Минулого тижня 86-річного Понтифіка доставили до клініки Джемеллі, де медикам довелося застосовувати антибіотики внутрішньовенно.

На зустрічі із жителями італійської столиці вже після лікарні римський первосвященик підтримав жінку, яка втратила 5-річну доньку минулої п'ятниці. Мати дитини Серена Субаніа плакала на грудях Папи, він також залишив автограф на руці підлітка, забинтованої в гіпсі.

Папа Римський Франциск втішає жінку

На запитання журналістів Понтифік відповідав голосом, близьким до шепоту, вочевидь, через болі в грудях, які стали причиною госпіталізації.

Але вже у четвер, 6 квітня, він керував першою із двох урочистих церемоній у Базиліці св. Петра під час Святого тижня. Голос Папи під час проповіді вже звучав твердіше.

Цього ж дня засуджені у в'язниці для неповнолітніх на околицях Риму чекали на його приїзд, у тій же в'язниці Франциск проводив ритуал обмивання ніг, через деякий час після свого обрання у 2013 році.

Під час проповіді він торкнувся теми оновлення. У ялин для традиційного помазання додали пахощі з бергамота, зібрані на півдні Італії з дерев, які належали місцевій мафії.

Папа Римський на зустрічі з вірянами

Однією з його неофіційних ремарок було нагадування священика про те, щоб ті не забували про необхідність "бути пасторами для людей".

Нагадаємо, що розробники Midjourney ввели платну підписку після публікацій фальшивих фото "арештованого Трампа" та Папи Римського у модному білому пуховику.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск готовий приїхати в Україну, але умови, що становище зміниться, і він зможе відвідати і Київ, і Москву.