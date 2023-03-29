Проведе в лікарні кілька днів: в Італії госпіталізували Папу Римського

За даними видання, понтифік мав труднощі з диханням, водночас ковіду в нього немає. На ніч із ним залишиться охорона та найближчі співробітники.

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Папа Римський Франциск має респіраторну інфекцію, і йому доведеться провести кілька днів у лікарні в Римі. Про це в середу, 29 березня, повідомляє BBC.

Повідомляється, що останніми днями 86-річний понтифік мав труднощі з диханням, проте ковід у нього не діагностували. Понтифіку доведеться провести кілька днів у лікарні.

Очікується, що його найближчі співробітники, включно з охороною, залишаться на ніч у лікарні Джемеллі, повідомляють журналісти з посиланням на свої джерела у Ватикані.

Зазначимо, що цими вихідними заплановано месу Вербної неділі, а наступного тижня — святкування Страсного тижня та Великодня за участю Папи Франциска.

Водночас ще в середу вранці він головував на щотижневій спільній аудієнції на площі Святого Петра. Повідомляється, що він був у гарному настрої, але було видно, як він кривився, коли йому допомагали сісти в машину.

Останніми місяцями понтифік користувався інвалідним кріслом через проблеми з рухливістю, пов'язані з коліном. У 2021 році він також переніс операцію з лікування проблем із товстою кишкою. У січні він заявив, що хвороба повернулася.

Папа Франциск раніше заявляв, що він також може захотіти піти стопами Бенедикта, який зрікся престолу, в разі погіршення його здоров'я.

Нагадаємо, 11 березня Папа Франциск заявив про готовність і бажання відвідати Київ, але за умови поїздки в Москву.

Раніше, 10 березня, понтифік заявляв, що планував зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним на другий день повномасштабного вторгнення в Україну, однак у МЗС Росії відмовили в його проханні.

У листопаді минулого року Папа Римський Франциск заявив, що завжди є надія на "примирення" Києва та Москви, але кожна сторона збройного конфлікту має "демілітаризувати своє серце та обеззброїти насильство".