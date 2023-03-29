Проведет в больнице несколько дней: в Италии госпитализировали Папу Римского

По данным издания, у понтифика были трудности с дыханием, при этом ковида у него нет. На ночь с ним останется охрана и ближайшие сотрудники.

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У Папы Римского Франциска респираторная инфекция, и ему придется провести несколько дней в больнице в Риме. Об этом в среду, 29 марта сообщает BBC.

Сообщается, что в последние дни у 86-летнего понтифика были трудности с дыханием, однако ковид у него не диагностировали. Понтифику придется провести несколько дней в больнице.

Ожидается, что его ближайшие сотрудники, включая охрану, останутся на ночь в больнице Джемелли, сообщают журналисты со ссылкой на свои источники в Ватикане.

Отметим, что на эти выходные запланирована месса Вербного воскресенья, а на следующей неделе — празднование Страстной недели и Пасхи с участием Папы Франциска.

При этом еще в среду утром он председательствовал на еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра. Сообщается, что он был в хорошем настроении, но было видно, как он кривился, когда ему помогали сесть в машину.

В последние месяцы понтифик пользовался инвалидным креслом из-за проблем с подвижностью, связанных с коленом. В 2021 году он также перенес операцию по лечению проблем с толстой кишкой. В январе он заявил, что болезнь вернулась.

Папа Франциск ранее заявлял, что он также может захотеть пойти по стопам Бенедикта, который отрекся от престола, в случае ухудшения его здоровья.

Напомним, 11 марта Папа Франциск заявил о готовности и желании посетить Киев, но при условии поездки в Москву.

Ранее,10 марта, понтифик заявлял, что планировал встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на второй день полномасштабного вторжения в Украину, однако в МИД России отказали в его просьбе.

В ноябре прошлого года Папа Римский Франциск заявил, что всегда есть надежда на "примирение" Киева и Москвы, но каждая сторона вооруженного конфликта должна "демилитаризировать свое сердце и обезоружить насилие".