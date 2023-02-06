Папа Римський Франциск готовий зустрітися із Зеленським та Путіним

Бажання зустрітися з лідерами країн, що воюють, понтифік озвучив у відповідь на запитання, чи може він стати навколішки перед главою Кремля, щоб зупинити повномасштабну війну в Україні.

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Голова Ватикану Папа Франциск 5 лютого вкотре висловив готовність зустрітися з лідерами протиборчих країн – президентом України Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Про це повідомляє найбільше італійське видання Corriere della Sera.

У спілкуванні з журналістом Папу Франциска запитали, чи готовий він стати на коліна перед Путіним, щоб зупинити кровопролитну війну в Україні, як це було зроблено у 2019 році перед лідерами Південного Судану. У зв'язку з цим голова Ватикану зазначив, що він однаково готовий до зустрічі і з Путіним, і з Зеленським.

Також понтифік розповів, що раніше він також планував поїздку до лідерів держав, що воювали, але зустріч не відбулася.

"Я відкритий для зустрічей з обома президентами — Україною та Росією. Я не поїхав до Києва, бо на той час це було неможливо. На другий день війни я пішов до російського посольства. Я хотів поїхати до Москви, щоб поговорити з Путіним. Здавалося, для цього є невелике вікно, але міністр Лавров сказав мені — подивимося, можливо пізніше…» — поділився Франциск.

За його словами, цей крок не було ним сплановано. Скоріше, це було якимось внутрішнім поривом. Однак надалі подібні дії не слід повторювати, зазначив Папа.

"Це неможливо пояснити. Вони були результатом внутрішнього імпульсу, це не було заплановано...", — зізнався понтифік.

У ході бесіди глава Ватикану додав, що нинішня війна в Україні є не єдиним збройним конфліктом на світовій арені. Він закликав світове співтовариство зупинитися, оскільки, якщо цього вчасно не зробити, чергова ескалація може призвести до непередбачених наслідків.

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що у світі виникає реальність Третьої світової війни. Незважаючи на те, що конфлікти торкаються деяких регіонів планети, насправді вони торкаються їх усіх.

8 грудня Папа Франциск заплакав, коли згадав про страждання українців під час традиційної молитви на Іспанських сходах у Римі. Коли він згадав про Україну, його голос затремтів, і йому довелося на якийсь час зупинитися.