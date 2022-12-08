Папа Римський розплакався, згадавши Україну у традиційній молитві перед Різдвом

Коли Франциск відновив молитву, його голос був нерівним. Натовп, що зібрався, зрозумів, що Папу переповнили емоції і підтримав його оплесками.

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У четвер, 8 грудня, Папа Римський Франциск заплакав, коли згадав про страждання українців під час традиційної молитви на Іспанських сходах у Римі. Про це повідомляє Sky News.

Його голос почав тремтіти, коли він згадав про Україну, після чого йому довелося зупинитися на пів хвилини.

Коли ж Франциск відновив молитву, голос був нерівним. Натовп, що зібрався, зрозумів, що Папу переповнили емоції і підтримав оплесками.

Франциск згадав про "молитви дітей, старих, матерів і батьків, молоді цієї мученицької землі, яка так багато страждає".

Римський понтифік щорічно перед Різдвом молиться біля статуї Діви Марії, а 8 грудня в Італії вважається неофіційним початком святкового сезону.

Нагадаємо, що львівський мер Андрій Садовий передав Папі Римському хрест з уламком російської ракети. Лікарі витягли уламок із тіла тринадцятирічної Насті. Надалі хрест вирушить у подорож церквами, а ще один такий екземпляр Франциск вирішив залишити собі, щоб не забувати, якою ціною українцям дістається правда і свобода.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами Папи Римського, він любить і росіян, і українців. Понтифік пояснив, що був вражений жорстокістю російських найманців та солдатів, коли ті вирушають на війну як у подорож. Проте він вважає, що жорстокість — це якась невіддільна особливість росіян, яких Франциск вважає великим народом. Він нагадав, що письменник Федір Достоєвський досі надихає віруючих на осмислення суті християнства.