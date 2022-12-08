Папа Римский расплакался, упомянув Украину в традиционной молитве перед Рождеством

Когда Франциск возобновил молитву его голос был неровным. Собравшаяся толпа поняла, что Папу переполнили эмоции и поддержала его аплодисментами.

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В четверг, 8 декабря, Папа Римский Франциск заплакал, когда упомянул о страдании украинцев во время традиционной молитвы на Испанской лестнице в Риме. Об этом сообщает Sky News.

Его голос начал дрожать, когда он вспомнил об Украине, после этого ему пришлось остановиться на полминуты.

Когда же Франциск возобновил молитву, голос был неровным. Собравшаяся толпа поняла, что Папу переполнили эмоции и поддержала аплодисментами.

Франциск вспомнил о "мольбах детей, стариков, матерей и отцов, молодежи этой мученической земли, так много страдающей".

Римский понтифик ежегодно перед Рождеством совершает молитву у статуи Девы Марии, а 8 декабря в Италии считается неофициальным началом праздничного сезона.

Напомним, что львовский мэр Андрей Садовой передал Папе Римскому крест с обломком российской ракеты. Врачи извлекли осколок из тела тринадцатилетней Насти. В дальнейшем крест отправится в путешествие по церквям, а еще один такой экземпляр Франциск решил оставить себе, чтобы не забывать, какой ценой украинцам достается правда и свобода.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам Папы Римского, он любит и россиян, и украинцев. Понтифик объяснил, что был поражен жестокостью российских наемников и солдат, когда те отправляются на войну как в путешествие. Однако он не считает, что жестокость — это какая-то неотъемлемая особенность русских, которых Франциск считает великим народом. Он напомнил, что писатель Федор Достоевский до сих пор вдохновляет верующих на осмысление сути христианства.