Папа Римский Франциск готов встретиться с Зеленским и Путиным

Желание встретиться с лидерами воюющих стран понтифик озвучил в ответ на вопрос, может ли он встать на колени перед главой Кремля, чтобы остановить полномасштабную войну в Украине.

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Глава Ватикана Папа Франциск 5 февраля в очередной раз выразил готовность встретиться с лидерами противоборствующих стран — президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Об этом сообщает Corriere della Sera крупнейшее итальянское издание Corriere della Sera.

В общении с журналистом Папе Франциску задали вопрос о том, готов ли он стать на колени перед Путиным, чтобы остановить кровопролитную войну в Украине, как это было сделано в 2019 году перед лидерами Южного Судана. В связи с этим глава Ватикана отметил, что он одинаково готов к встрече и с Путиным, и с Зеленским.

Также понтифик рассказал, что ранее он также планировал поездку к лидерам воюющих государств, но встреча не состоялась.

"Я открыт для встреч с обоими президентами — Украины и России. Я не поехал в Киев, потому что в то время это было невозможно. На второй день войны я пошел в российское посольство. Я хотел поехать в Москву, чтобы поговорить с Путиным. Казалось, для этого есть небольшое окно, но министр Лавров сказал мне — посмотрим, возможно позже…" — поделился деталями Франциск.

По его словам, этот шаг не был им спланирован. Скорее это было неким внутренним порывом. Однако в дальнейшем подобные действия не следует повторять, отметил Папа.

"Это невозможно объяснить. Они были результатом внутреннего импульса, это не было запланировано…" — признался понтифик.

В ходе беседы глава Ватикана добавил, что нынешняя война в Украине — не единственный вооруженный конфликт на мировой арене. Он призвал мировое сообщество остановиться, так как если этого вовремя не сделать, очередная эскалация может привести к непредвиденным последствиям.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что в мире возникает реальность Третьей мировой войны. Несмотря на то, что конфликты затрагивают некоторые регионы планеты, на самом деле они затрагивают их все.

8 декабря Папа Франциск заплакал, когда упомянул о страдании украинцев во время традиционной молитвы на Испанской лестнице в Риме. Когда он упомянул об Украине, его голос задрожал, и ему пришлось на некоторое время остановится.