"Реальность Третьей мировой": Папа Франциск призвал немедленно прекратить войну в Украине

Понтифик осудил атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру Украины. По его словам, удары ВС РФ приводят к гибели людей не только от обстрелов, но и от голода и холода.

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Папа Римский Франциск заявил, что сейчас в мире возникает реальность Третьей мировой войны. По его словам, она по истине глобальная по своей природе, "когда конфликты непосредственно затрагивают лишь некоторые районы планеты, но на самом деле затрагивают их все". Об этом он сказал во время ежегодной речи перед аккредитованными в Ватикане дипломатами, передает издание Vatican News.

Понтифик осудил атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру Украины. По его словам, удары ВС РФ приводят к гибели людей не только от обстрелов, но и от голода и холода.

"Сегодня я чувствую себя обязанным вновь призвать к немедленному прекращению этого бессмысленного конфликта, последствия которого ощущаются в целых регионах, в том числе за пределами Европы, из-за его последствий в области производства энергии и продовольствия, прежде всего в Африке и на Ближнем Востоке", — сказал он.

Папа Франциск также призвал к полному запрету ядерного оружия и заявил, что даже обладание им в целях сдерживания является "аморальным".

Напомним, 8 декабря Папа Римский расплакался, упоминая о страдании украинцев. Когда Франциск возобновил молитву, его голос был неровным. Собравшаяся толпа поняла, что Папу переполнили эмоции и поддержала его аплодисментами.

Ранее, 6 ноября, Франциск сказал, что любит и украинцев, и русских. Однако он отметил, что его поражает жестокость российских военных на войне в Украине.

Однако 15 декабря в МИД РФ заявили, что Папа Римский извинился за слова о жестокости ВС РФ. Мария Захарова утверждала, что извинения были принесены по дипломатическим каналам от имени госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина.