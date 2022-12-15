В РФ заявили, что Папа Римский извинился за слова о жестокости чеченцев и бурятов в Украине

По словам спикера МИД РФ Марии Захаровой, извинения были принесены по дипломатическим каналам от имени госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина. Она подчеркнула, что такой поступок вызвал "искреннее уважение" Москвы.

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Россия получила от Ватикана извинения за слова Папы Римского Франциска о жестокости чеченцев и бурятов в войне против Украины. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге в четверг, 15 декабря.

"Как раз буквально в эти часы по дипломатическим каналам с Ватиканом получено официальное обращение, которое содержит заявление от имени государственного секретаря Святого престола Пьетро Паролина в связи с упомянутым высказыванием понтифика", — прокомментировала российский дипломат.

Захарова процитировала заявление, в котором уточняется, что Ватикан "с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре".

По словам спикера МИД, такая способность признавать свои ошибки "вызывает искреннее уважение" Кремля.

"Данная ситуация показывает, что за призывами Ватикана к диалогу стоит умение вести этот диалог и слушать собеседников", — подчеркнула Захарова.

Она также заявила, что на этом инцидент с Ватиканом исчерпан.

Папа Римский и буряты: что сказал понтифик?

Во время одного из своих интервью понтифик сказал, что чеченцы и буряты это "самые жестокие палачи украинского народа". По его словам, если существуют мученики, то должны быть и палачи.

В России жестко отреагировали на слова Франциска. Мария Захарова заявила, что высказывания Папы Римского являются "извращением истины".

"Какой-то абсурд: еще недавно Запад полагал, что все наоборот, и славяне мучают чеченцев, теперь позиция изменилась на 180 градусов. Заигрались либеральные гуманисты", — прокомментировала она.

На слова понтифика обиделся и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он обозвал Франциска "жертвой пропаганды". Кадыров написал, что мог бы напомнить главе Ватикана о жестокости инквизиции и крестовых походах.