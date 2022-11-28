"Заигрались либеральные гуманисты": Захарова возмутилась словами Папы Франциска об Украине

Мария Захарова обвинила Папу Франциска в ксенофобии и призвала к "католическому покаянию" перед православными.

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Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила, что высказывание Папы Римского Франциска о преступлениях военнослужащих РФ в Украине является "извращением истины". Об этом пишет Захарова в своем Telegram-канале.

Во время одного из своих интервью понтифик сказал, что чеченцы и буряты это "самые жестокие палачи украинского народа". Римский епископ также отмечал, что если существуют мученики, то должны быть и палачи. Мария Захарова отреагировала на данное высказывание, обвинив Папу Франциска в клевете на кавказские народы.

"Какой-то абсурд: еще недавно Запад полагал, что все наоборот, и славяне мучают чеченцев, теперь позиция изменилась на 180 градусов. Заигрались либеральные гуманисты", — заявляет Мария Захарова.

Представитель МИД также предложила Ватикану покаяться перед православными и мусульманами.

"Мы одна семья с бурятами, чеченцами и другими представителями нашей многонациональной и многоконфессиональной страны", — заключила Захарова.

Ранее Мария Захарова требовала от лидеров западных стран прекратить измерять "широту красных линий" Российской Федерации. По мнению представителя МИД РФ, Украина собирается скомпрометировать Россию при помощи "грязной бомбы", опираясь на помощь США и стран ЕС.

Еще Фокус писал, что Мария Захарова считает Великобританию причастной к ударам по оккупированному Севастополю. Она заявила, что британские специалисты помогают Украине атаковать Черноморский флот РФ.

Напомним, что в МИД Российской Федерации заявили о готовности к мирным переговорам с Украиной. При этом в Украине такой сценарий считают возможным только в случае вывода российских оккупационных войск.