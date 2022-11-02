МИД РФ пообещал показать послу Британии доказательства участия Лондона в атаке по Севастополю

Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что посла Великобритании в Москве в ближайшее время вызовут в МИД.

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Посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт в ближайшее время вызовут в Министерство иностранных дел России из-за недавней атаки по Севастополю. Об этом сегодня, 2 ноября, на брифинге рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова также заявила, что российские внешнеполитическое ведомство располагает доказательствами причастности Лондона к атаке. Эти материалы, по ее словам, будут предоставлены британскому послу.

Как считает представитель МИДа, удары беспилотниками по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота РФ в оккупированных Севастополе были организованы украинской стороной с участием специалистов из Великобритании.

"Эти действия Киева осуществлялись под руководством британских специалистов, о чем было заявлено по линии Министерства обороны и о чем РФ информировала международное сообщество в ходе заседания Совета безопасности ООН", — прокомментировала Захарова.

Напомним, утром 29 октября в районе оккупированного Севастополя прогремело несколько взрывов, после чего возле бухты начался масштабный пожар. Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко рассказал, что в результате атаки пострадало несколько кораблей Черноморского флота РФ, в том числе флагман "Адмирал Макаров".

Минобороны РФ подтвердило повреждение морского тральщика "Иван Голубец", а также боносетевого заграждения в бухте Южная.

Россия обвинила Великобританию в атаке на военные корабли в Севастополе. По заявлению Минобороны страны-агрессора, операцию подготовило то же подразделение британских ВМФ, что взорвало "Северные потоки".

В Лондоне, в свою очередь, считают, что таким образом Россия пытается отвлечь международное внимание от своей военной агрессии.