МЗС РФ пообіцяло показати послу Британії докази участі Лондона в атаці Севастополя

Представниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова заявила, що амбасадорку Великобританії у Москві найближчим часом викличуть у МЗС.

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Амбасадорку Великобританії в Москві Дебору Броннерт найближчим часом викличуть до Міністерства закордонних справ Росії через недавню атаку Севастополя. Про це сьогодні, 2 листопада, на брифінгу розповіла офіційна речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Захарова також заявила, що російське зовнішньополітичне відомство має у своєму розпорядженні докази причетності Лондона до атаки. Ці матеріали, за її словами, нададуть британському послу.

Як вважає представник МЗС, удари безпілотниками по кораблях та інфраструктурі Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі були організовані українською стороною за участю фахівців із Великобританії.

"Ці дії Києва здійснювалися під керівництвом британських фахівців, про що було заявлено лінією Міністерства оборони і про що РФ інформувала міжнародне товариство під час засідання Ради безпеки ООН", — прокоментувала Захарова.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня в районі окупованого Севастополя пролунало кілька вибухів, після чого біля бухти почалася масштабна пожежа. Український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко розповів, що внаслідок атаки постраждали кілька кораблів Чорноморського флоту РФ, зокрема флагман "Адмірал Макаров".

Міноборони РФ підтвердило пошкодження морського тральщика "Іван Голубець", а також бонове загородження у бухті Південна.

Росія звинуватила Велику Британію в атаці на військові кораблі у Севастополі. За заявою Міноборони країни-агресора, операцію підготував той самий підрозділ британських ВМФ, що підірвав "Північні потоки".

У Лондоні, зі свого боку, вважають, що таким чином Росія намагається відвернути міжнародну увагу від своєї військової агресії.