"Загралися ліберальні гуманісти": Захарова обурилася через слова Папи Франциска про Україну

Марія Захарова звинуватила Папу Франциска в ксенофобії та закликала до "католицького покаяння" перед православними.

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Офіційна представниця МЗС Російської Федерації Марія Захарова заявила, що висловлювання Папи Римського Франциска про злочини військовослужбовців РФ в Україні є "перекрученням істини". Про це пише Захарова у своєму Telegram-каналі.

Під час одного зі своїх інтерв'ю понтифік сказав, що чеченці та буряти це "найжорстокіші кати українського народу". Римський єпископ також зазначав, що якщо існують мученики, то мають бути кати. Марія Захарова відреагувала на цей вислів, звинувативши Папу Франциска в наклепі на кавказькі народи.

"Якийсь абсурд: ще нещодавно Захід вважав, що все навпаки, і слов'яни мучать чеченців, тепер позиція змінилася на 180 градусів. Загралися ліберальні гуманісти", — заявляє Марія Захарова.

Представниця МЗС також запропонував Ватикану покаятися перед православними та мусульманами.

"Ми одна родина з бурятами, чеченцями й іншими представниками нашої багатонаціональної та багатоконфесійної країни", — сказала Захарова.

Раніше Марія Захарова вимагала від лідерів західних країн припинити вимірювати "широту червоних ліній" Російської Федерації. На думку представниці МЗС РФ, Україна має намір скомпрометувати Росію за допомогою "брудної бомби", спираючись на допомогу США та країн ЄС.

Ще Фокус писав, що Марія Захарова вважає Велику Британію причетною до ударів по окупованому Севастополю. Вона заявила, що британські фахівці допомагають Україні атакувати Чорноморський флот РФ.

Нагадаємо, що в МЗС Російської Федерації заявили про готовність до мирних переговорів із Україною. Водночас в Україні такий сценарій вважають можливим лише в разі виведення російських окупаційних військ.