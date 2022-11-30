Кадыров пристыдил Папу Римского и обозвал его "жертвой пропаганды"

Глава Чечни отреагировал на слова понтифика о жестокости чеченских боевиков в Украине. По его словам, об этом могут рассказать украинские военные, побывавшие в плену у чеченцев.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на заявление Папы Римского, в котором он назвал украинцев мучениками, а чеченцев и бурятов, воюющих в Украине, самыми жестокими мучителями. Глава чеченский боевиков в ответ заявил, что Папа Франциск "стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ".

Кадыров в своем Telegram написал, что он мог бы напомнить главе Ватикана о жестокости инквизиции и крестовых походах, или упомянуть о жестоких кадрах расстрела российских солдат. Но вместо этого устроил Франциску краткий ликбез об отношении мусульман к противнику на войне.

По его словам чеченцы не начинают бой без предложения мира, и именно так было десятки раз в войне на территории Украины. Более того, чеченским мусульманам, по словам Кадырова, запрещено добивать врага или проявлять к нему ненависть, если он признал "Аллаха единственным Богом".

"Про отношение чеченцев к пленным, жестокое оно или нет, вам расскажут сами украинские военные, побывавшие в нашем плену… Религиозной личности мировой величины стыдно не знать про отношение мусульман к противнику", — написал Кадыров.

Глава Чечни также утверждает, что среди его солдат нет алкоголиков и наркоманов, так каждый боевик якобы религиозен и знает, что такое честь, достоинство и уважение к врагу.

Приспешник Кадырова и главарь чеченского отряда "Ахмат" Апти Алаудинов также высказался в адрес Папы Франциска относительно его заявлений, но в своих словах был более категоричен. В эфире пропагандистского шоу "60 минут" он назвал главу Ватикана "главным сатанистом в мире", а Католическую церковь обвинил в нанесении вреда христианской религии.

"Услышав слова Папы Римского, мне пришло в голову, что самый большой вред религии христиан нанесла именно Католическая церковь. Она изначально сошла на тропу сатаны", — заявил Алаудинов, упомянув крестовые походы и отношение Ватикана к движению ЛГБТ.

Чеченский боевик настолько увлекся в своих рассуждениях, что обвинил Католическую церковь в том, что она якобы переписала Библию, "убрав все пункты, касающиеся слов — мужчина и женщина", и распространяет экземпляры на всех языках по всему миру.

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