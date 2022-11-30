Кадиров присоромив Папу Римського й обізвав його "жертвою пропаганди"

Глава Чечні відреагував на слова понтифіка про жорстокість чеченських бойовиків в Україні. За його словами, про це можуть розповісти українські військові, котрі побували в полоні у чеченців.

Related video

Глава Чечні Рамзан Кадиров відреагував на заяву Папи Римського, у якій він назвав українців мучениками, а чеченців і бурятів, які воюють в Україні, найжорстокішими мучителями. Глава чеченських бойовиків у відповідь заявив, що Папа Франциск "став жертвою пропаганди й наполегливості іноземних ЗМІ".

Кадиров у своєму Telegram написав, що він міг би нагадати главі Ватикану про жорстокість інквізиції та хрестові походи або згадати про жорстокі кадри розстрілу російських солдатів. Але натомість влаштував Франциску короткий лікнеп про ставлення мусульман до противника на війні.

За його словами, чеченці не розпочинають бій без пропозиції миру, і саме так було десятки разів у війні на території України. Крім того, чеченським мусульманам, за словами Кадирова, заборонено добивати ворога або виявляти до нього ненависть, якщо він визнав "Аллаха єдиним Богом".

"Про ставлення чеченців до полонених, жорстоке воно чи ні, вам розкажуть самі українські військові, які побували в нашому полоні... Релігійній особистості світової величини соромно не знати про ставлення мусульман до супротивника", — написав Кадиров.

Глава Чечні також стверджує, що серед його солдатів немає алкоголіків і наркоманів, тож кожен бойовик нібито релігійний і знає, що таке честь, гідність і повага до ворога.

Поплічник Кадирова та ватажок чеченського загону "Ахмат" Апті Алаудінов також висловився на адресу Папи Франциска щодо його заяв, але у своїх словах був категоричним. В ефірі пропагандистського шоу "60 хвилин" він назвав главу Ватикану "головним сатаністом у світі", а католицьку церкву звинуватив у завданні шкоди християнській релігії.

"Почувши слова Папи Римського, я подумав, що найбільшої шкоди релігії християн завдала саме католицька церква. Вона із самого початку зійшла на стежку сатани", — заявив Алаудінов, згадавши хрестові походи та ставлення Ватикану до руху ЛГБТ.

Чеченський бойовик настільки захопився своїми міркуваннями, що звинуватив католицьку церкву в тому, що вона нібито переписала Біблію, "прибравши всі пункти, що стосуються слів "чоловік" і "жінка", і поширює екземпляри всіма мовами по всьому світу.

Важливо

Армія всередині армії: особисті збройні сили Рамзана Кадирова

Раніше повідомлялося, що аналітики Центру національного спротиву заявили про спроби Рамзана Кадирова посилити свій вплив на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. У регіон прибула значна кількість "кадировців", більшість яких перебувають у тилу та практично не беруть участі в реальних бойових діях.