Мародерять і залякують: Кадиров "заповнив" Донбас своїми військовими

Глава Чечні також намагається встановити свій адміністративний вплив у регіоні: у Луганську виконувачем обов'язків прокурора нещодавно було призначено лояльного йому чиновника з Дагестану.

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Рамзан Кадиров — союзник Володимира Путіна та голова Чечні — намагається посилити свій вплив на окупованих територіях Донецької та луганської областей. Про це заявили аналітики Центру національного спротиву.

У регіон прибула значна кількість "кадировців". Переважна більшість цих військових перебуває в тилу і практично не бере участі у реальних бойових діях.

Однак "кадировці" застосовують насильство щодо беззбройних цивільних, які залишилися на захопленому ЗС РФ Донбасі. Військові займаються мародерством. До Чечні вони вивозять обладнання промислових підприємств регіону та матеріальні цінності.

По-друге, в окупованому Луганську виконувачем обов'язків прокурора на початку листопада було призначено Гліба Михайлова — лояльного до Кадирова чиновника з Дагестану. Аналітики Центру національного спротиву говорять про те, що Михайлов отримав одразу два завдання: проводити в регіоні репресії та легалізувати воєнні злочини "кадировців".

Крім того, глава так званої "ЛНР" Леонід Пасічник навіть їздив до Грозного, щоб вручити Рамзану Кадирову нагороду — "Зірку Героя ЛНР". Відзнаку Кадиров отримав за "вагомий внесок чеченських бійців у визволенні республіки".

[ + – ] Леонід Пасічник вручає Рамзану Кадирову "Зірку Героя ЛНР" Фото: Скриншот

Водночас до окупованого Донецька днями прибула делегація з Чечні у складі міністра інформації Чечні Ахмета Дудаєва, депутата парламенту Чечні Джамала Закрієва та радника Кадирова Умара Даудова.

На них покладалася функція контролю над окупаційною адміністрацією регіону.

Нагадаємо, СБУ оголосила Рамзана Кадирова в розшук. Чеченський голова потрапив до категорії осіб, які ховаються від слідства. Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України та веденні агресивної війни.

Фокус також писав про те, що Кадиров пропонував максимально агресивно відповідати на обстріл території Росії, зокрема, стерти з лиця землі українські міста.