Сяде довічно: СБУ оголосила Рамзана Кадирова у розшук

Чеченський голова потрапив до категорії осіб, які ховаються від слідства. Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України та веденні агресивної війни.

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Служба безпеки України оголосила у розшук голову Чечні Рамзана Кадирова. Його картка доступна у базі даних Міністерства внутрішніх справ України.

Чеченський голова потрапив до категорії осіб, які ховаються від органів досудового розслідування. Дата зникнення Кадирова вказана 12 вересня цього року.

Зазначимо, що в цей день Кадиров заявив про відправку в Україну 10 тисяч чеченських бойовиків для війни в Херсонській області, Запоріжжі та "ДНР".

Рамзану Кадирову висунули звинувачення за статтею 110 ч. 3 та статтею 437 ч. 2 Кримінального кодексу України — зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, а також ведення агресивної війни.

За вказаними статтями главі Чечні загрожує від 10 років до довічного позбавлення волі. Запобіжний захід до Кадирова поки не застосовували, випливає з картотеки.

Нагадаємо, що 1 листопада Кадиров заявив про продовження мобілізації в Чечні. За його словами, в Україні правлять "нацисти та сатаністи".

Раніше Кадиров звертався до кавказців та чеченців, які сповідують іслам, з проханням йти на "священну війну" проти Європи. Глава Чечні переконаний, що люди повинні йти на війну для відстоювання інтересів мусульман та християн.

Рамзан Кадиров також пропонував максимально агресивно відповідати на обстріл території Росії, зокрема, стерти з лиця землі українські міста.