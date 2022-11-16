Сядет пожизненно: СБУ объявила Рамзана Кадырова в розыск

Чеченский глава попал в категорию лиц, скрывающихся от следствия. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и ведении агрессивной войны.

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Служба безопасности Украины объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова. Его карта доступна в базе данных Министерства внутренних дел Украины.

Чеченский глава попал в категорию лиц, которые скрываются от органов досудебного расследования. Дата пропажи Кадырова указана 12 сентября этого года.

Отметим, что в этот день Кадыров заявил об отправке в Украину 10 тысяч чеченских боевиков для войны в Херсонской области, Запорожье и в "ДНР".

Рамзану Кадырову выдвинули обвинение по статье 110 ч.3 и статье 437 ч.2 Уголовного кодекса Украины — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также ведение агрессивной войны.

По указанным статьям главе Чечни грозит от 10 лет до пожизненного лишения свободы. Меру пресечения к Кадырову пока не применяли, следует из картотеки.

Напомним, что 1 ноября Кадыров заявил о продолжении мобилизации в Чечне. По его словам, в Украине правят "нацисты и сатанисты".

Ранее Кадыров обращался к кавказцам и чеченцам, исповедующих ислам, с просьбой идти на "священную войну" против Европы. Глава Чечни убежден, что люди должны идти на войну для отстаивания интересов мусульман и христиан.

Рамзан Кадыров также предлагал максимально агрессивно отвечать на обстрелы территории России, в частности, стереть с лица земли украинские города.