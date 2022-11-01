"Увезут, и родственники не будут знать": Рамзан Кадыров заявил о мобилизации в Чечне

Кадыров предупредил чеченцев, что они могут попасть в "какой-нибудь" батальон и тогда родственники не будут знать, куда вообще подевался "боец".

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Глава Чеченской Республики в РФ заявил, что в его "субъекте федерации" продолжатся мобилизационные предприятия. Об этом он сказал во время встречи с бойцами спецподразделения СОБР "Ахмат", пишет Кавказ Реалии.

Сообщается, что Кадыров упомянул о том, что чеченцам начнут раздавать повестки.

"Если он [военнослужащий, ред.] уже будет числиться в каком-нибудь полку или батальоне, то ему не придется идти в армию, он будет среди своих, чеченцев. Иначе тебя куда-то увезут, в какую-то дивизию, бригаду, а родственники не будут знать, где ты находишься", — заявил глава Чечни.

Ранее Кадыров у себя в Telegram сообщал о том, что из аэропорта города Грозный многие россияне отправляются на войну в Украину.

"Они, как и прежние группы, отправились в зону проведения СВО", — написал Кадыров.

По его словам, добровольцы пребывают из разных регионов России. В своем сообщении оккупант напомнил, что в Украине правят нацисты и сатанисты.

Ранее Фокус сообщал, что Кадыров подтвердил меткий удар ВСУ по своим бойцам. В начале недели украинские военные нанесли ракетный удар по базе кадыровцев, которые расположились в школе.

Еще напомним, что Кадыров призвал "стереть с земли" украинские города. Глава Чечни заявил, что ему стыдно за кавказцев, которые не стоят в очередях в военкомат, однако заверил, что РФ "обязательно победит с помощью всевышнего".

Также сообщалось, что Кадыров заявил, что его трое несовершеннолетних детей воевали в Украине. Самому старшему сыну главы Чечни 16 лет. Подростки и их наставник вели огонь из окопа — один стрелял из гранатомета, другой — из пулемета.