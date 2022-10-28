Кадыров подтвердил меткий удар ВСУ по своим бойцам: почти 100 погибших и раненых

В начале недели украинские военные нанесли ракетный удар по базе кадыровцев, которые расположились в школе.

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подтвердил удар украинской армии по базе чеченских подразделений в Херсонской области. Об этом он написал в телеграмме-канале.

Как написал Кадыров, одно из подразделений попало под удар ВСУ в Херсонской области. На данный момент все работы по поиску пострадавших оккупантов завершены. В результате удара украинской армии погибло 23 и ранено 58 солдат. При этом у четырех раненых тяжелые травмы. Он заявил, что всем родственникам погибших выплатят по миллиону рублей.

Отметим, 24 октября украинская армия нанесла удар по базе кадыровцев в Херсонской области. По украинским данным, погибло около 40 оккупантов, а еще 60 получили ранение. В местных телеграм-каналах утверждают, что кадыровские военные расположились в местной школе.

Напомним, артиллеристы ВСУ на юге за полтора месяца уничтожили более 200 целей ВС РФ. Среди подтвержденного уничтожения есть 2 ЗРК С-400.

Ранее Глава Чечни призвал "стереть с земли" украинские города так как война уже идет на российской территории. Также Кадырову стыдно за кавказцев, которые не идут в военкомат.