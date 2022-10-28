Кадиров підтвердив влучний удар ЗСУ по своїх бійцях: майже 100 загиблих та поранених

На початку тижня українські військові завдали ракетного удару по базі кадировців, які розташувалися у школі.

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Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров підтвердив удар української армії по базі чеченських підрозділів у Херсонській області. Про це він написав у телеграмі-каналі.

Як написав Кадиров, один із підрозділів потрапив під удар ЗСУ у Херсонській області. Наразі всі роботи з пошуку постраждалих окупантів завершено. Внаслідок удару української армії загинуло 23 та поранено 58 солдатів. Водночас у чотирьох поранених тяжкі травми. Він заявив, що всім родичам загиблих виплатять мільйон рублів.

Зазначимо, 24 жовтня українська армія завдала удару по базі кадировців у Херсонській області. За українськими даними, загинуло близько 40 окупантів, а ще 60 отримали поранення. У місцевих телеграм-каналах стверджують, що кадировські військові розташувалися у місцевій школі.

Нагадаємо, артилеристи ЗСУ на півдні за півтора місяця знищили понад 200 цілей ЗС РФ. Серед підтвердженого знищення є дві ЗРК С-400.

Раніше Глава Чечні закликав "стерти з землі" українські міста, оскільки війна вже йде на російській території. Також Кадирову соромно за кавказців, які не йдуть у військкомат.