Мародерят и запугивают: Кадыров "наводнил" Донбасс своими военными

Глава Чечни также пытается установить свое административное влияние в регионе: в Луганске исполняющим обязанности прокурора недавно был назначен лояльный к нему чиновник из Дагестана.

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Рамзан Кадыров — союзник Владимира Путина и глава Чечни — пытается усилить свое влияние на оккупированных территориях Донецкой и луганской областей. Об этом заявили аналитики Центра национального сопротивления.

В регион прибыло значительное количество "кадыровцев". Подавляющее большинство этих военных находится в тылу и практически не берет участия в реальных боевых действиях.

Однако "кадыровцы" применяют насилие по отношению к безоружным гражданским, которые остались на захваченном ВС РФ Донбассе. Военные занимаются мародерством. В Чечню они вывозят оборудование промышленных предприятий региона и материальные ценности.

Во-вторых, в оккупированном Луганске исполняющим обязанности прокурора в начале ноября был назначен Глеб Михайлов — лояльный к Кадырову чиновник из Дагестана. Аналитики Центра национального сопротивления говорят о том, что Михайлов получил сразу два задания: проводить в регионе репрессии и легализировать военные преступления "кадыровцев".

Кроме того, глава так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник даже ездил в Грозный, чтоб вручить Рамзану Кадырову награду — "Звезду Героя ЛНР". Знак отличия Кадыров получил за "весомый вклад чеченский бойцов в освобождение республике".

[ + – ] Леонид Пасечник вручает Рамзану Кадырову "Звезду Героя ЛНР" Фото: Скриншот

В свою очередь в оккупированный Донецк на днях прибыла делегация из Чечни в составе министра информации Чечни Ахмета Дудаева, депутата парламента Чечни Джамала Закриева и советника Кадырова Умара Даудова.

На них возлагалась функция контроля за оккупационной администрацией региона.

Напомним, СБУ объявила Рамзана Кадырова в розыск. Чеченский глава попал в категорию лиц, скрывающихся от следствия. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и ведении агрессивной войны.

Фокус также писал о том, что Кадыров предлагал максимально агрессивно отвечать на обстрелы территории России, в частности, стереть с лица земли украинские города.