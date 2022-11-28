Армія всередині армії: особисті збройні сили Рамзана Кадирова
Броньовики, бойові машини піхоти та позашляховики. Все, що відомо про те, чим озброєна особиста армія Рамзана Кадирова.
Чеченські війська є невід'ємною частиною Збройних Сил Росії. Під час російсько-української війни 2022 року чеченські формування відігравали роль елітних, очолюючи наступи та затикаючи дірки в оборонних лініях Росії. Схильність деяких чеченських бійців знімати та викладати свої бойові подвиги в TikTok також дала їм невтішне прізвисько "TikTok-війська". Насправді чеченські сили, схоже, справляються зі своїми завданнями краще, ніж більшість аналогічних підрозділів у російській армії. Хоча чеченські підрозділи є частиною Національної гвардії і, відповідно, навчені й оснащені для боротьби з внутрішніми загрозами, вони переважно були розгорнуті для участі у бойових діях в Україні.
Фокус переклав нову статтю Стейна Мітцера та Юста Оліманса — про те, чим озброєна особиста армія Рамзана Кадирова.
Сучасні Сили безпеки Чечні (СБ) є продовженням воєнізованих формувань, вірних лідеру чеченських сепаратистів, а потім президенту Ахмату Кадирову, якого було вбито в 2004 році й спадкоємцем якого став його син Рамзан Кадиров. Вони не мають стосунку до розформованих батальйонів "Схід" і "Захід", очолюваних братами Ямадаєвими, які були вбиті в процесі боротьби за владу між Ямадаєвим і Кадировим. У 2006 році більшість чеченських сил, лояльних Кадирову, були додані до складу МВС як 141-й моторизований полк, пізніше перепідпорядкований Національній гвардії Росії. Популярний термін "кадировці" зазвичай використовується для позначення чеченських сил, які знаходяться під контролем президента Рамзана Кадирова, хоча номінально вони підпорядковані Національній гвардії Росії.
Чеченською Республікою керує Рамзан Кадиров, який любить оглядати і фотографувати військову техніку, його навіть помітили, коли той записував на свій мобільний телефон фрагмент параду в Грозному на День Перемоги. Під владою Кадирова Чечня досягла високого ступеня автономії порівняно з іншими російськими республіками і є єдиною республікою РФ, яка де-факто має власну армію. Відповідно до свого призначення — боротьби з внутрішніми ворогами Росії — СБ не мають важких озброєнь, таких як танки, артилерія, системи ППО або авіація (хоча в розпорядженні ЧФ є щонайменше три автожири). З грудня 2016 року СБ розгорнуті в різних районах Сирії та часто демонструють свою техніку під час масових мітингів і парадів на честь Дня Перемоги у Грозному.
Наразі структура Сил безпеки Чечні складається зі 141-го спеціального моторизованого полку ім. Кадирова "Північ", 249-го окремого спеціального моторизованого батальйону "Південь", спеціального загону швидкого реагування (СЗШР) "Ахмат", мобільного загону особливого призначення (ОМОН) "Ахмат-Грозний", полку поліції особливого призначення ім. Героя Росії А. А. Кадирова та підрозділів МВС. У червні 2022 року Рамзан Кадиров оголосив про формування чотирьох додаткових батальйонів "Північ-Ахмат" (Північ), "Південь-Ахмат" (Південь), "Захід-Ахмат" (Захід) та "Схід-Ахмат" (Схід) для підкріплення воєнних дій Росії в Україні. Крім того, що колишній президент Ахмат Кадиров дав ім'я більшості чеченських підрозділів, йому присвячено бойовий клич "Ахмат Сила".
Чеченські силові структури, як правило, використовують найсучаснішу техніку, що є у розпорядженні Національної гвардії Росії. Серед якої велика кількість MRAP, ББМ та БТР, а також бойові машини піхоти (БМП). СБ також отримали в своє розпорядження низку типів машин, які перебувають на озброєнні інших російських підрозділів. До них належать невелика кількість машин Arlan MRAP (південноафриканські MRAP Marauder) із Казахстану, ББМ Stallion II з Йорданії та легкі ударні машини (LSV) Zibar Mk.2 з Ізраїлю. ЧФ також експлуатує кілька типів ЗС, захоплених в Україні. До них належать принаймні три БТР-3, кілька MRAP "Варта" та майже десяток КрАЗів "Кобра", "Новатор" та M1151 HMMWV.
Чеченська автомобільна компанія "ЧеченАвто" також виробляє для ЧФ легкі ударні машини (LSV) "Чаборз-М3" та "Чаборз-М6". Здебільшого вони надійшли на озброєння чеченських підрозділів, хоча деяка їх кількість потрапила і в інші підрозділи Національної гвардії. Кадиров також оголосив про намір ЧФ зібрати в Чечні БТР "Булат" 6х6, хоча вважається, що крім прототипу російського виробництва, трохи модифікованого відповідно до вимог Чечні, ні збирання, ні виробництво так і не розпочалися. СБ Чечні отримали кілька спеціально модифікованих LMV Iveco "Рись", відомих як "Борз", з орнаментом у вигляді вовчої голови на капоті.
У липні 2022 року Чечня стала першим оператором російського БТР З-СТС 6х6 "Ремдизель", названого виробником "Ахмат" на честь Ахмата Кадирова. Першу партію з двадцяти "Ахматів" було поставлено в Чечню в липні 2022 року, а потім відправлено в Україну, де вони приєдналися до MRAP "Арлан", "Тайфун" і "Патруль", які вже активно використовуються чеченськими силами, дислокованими там. З-СТС "Ахмат" збудовано на шасі вантажівки КамАЗ-5350 з колісною формулою 6х6 і було спеціально розроблено для операцій в Україні. Швидкість, з якою було розроблено "Ахмат", вражає, оскільки з моменту розробки початкової концепції до першого постачання на ЧФ минуло лише чотири місяці. Ці БТР, разом з іншими сучасними машинами російського виробництва, становитимуть основну частину парку бронетехніки Сил безпеки Чечні в найближчому майбутньому.
У цьому списку здійснено спробу перерахувати всі типи гусеничних машин, які перебувають на озброєнні чеченських силових структур. До цього списку додано лише машини й обладнання, про які є фотодокази. У дужках вказано, хто експлуатує той чи інший тип машини.
Бойові машини піхоти (БМП)
БМП-1П [СЗШР]
БТР-82А [СЗШР]
БТР-3 [СЗШР] (Захоплені в Україні та доставлені в Чечню)
Бойові броньовані машини (ББМ)
БРДМ-2 [ОМОН]
Бронетранспортери (БТР)
БТР-70М [ППСП]
БТР-80 [СЗШР, ОМОН, ППСП, ПІВДЕНЬ та ПІВНІЧ]
СБА-60К2 "Булат" у двох конфігураціях [СЗШР]
"Урал"-ВВ [ПІВНІЧ]
"Патруль"-А 6х6 [СЗШР]
Ремдизель З-СТС "Ахмат" (названий на честь колишнього президента Чеченської Республіки Ахмата Кадирова)
Машини із захистом від мін і засідок (MRAP)
K-53949 "Тайфун-К" у двох конфігураціях [СЗШР]
К-4386 "Тайфун-ВДВ" [СЗШР]
КамАЗ-63968 "Тайфун" [СЗШР]
КамАЗ-435029 "Патруль-А 4х4" [СЗШР та ОМОН]
"Буран"
"Арлан" [СЗШР]
Бойові машини піхоти (БМП)
ГАЗ "Тигр" у двох конфігураціях [СЗШР та ОМОН]
ГАЗ "Тигр-М" [СЗШР та ОМОН]
Iveco "Рись" у двох конфігураціях
КамАЗ-43269 "Постріл" 'BPM-97' [СЗШР та ОМОН]
Stallion II [СЗШР]
"Варта" (захоплений в Україні)
"Новатор" (захоплений в Україні)
КрАЗ "Кобра" (захоплений в Україні)
M1151 HMMWV (захоплений в Україні)
Легкі ударні машини (LSV)
Zibar Mk.2: (з 12,7-мм кулеметом НСВ) (з 30-мм АГС-17) [СЗШР]
Чаборз-М3
Чаборз-М6
Броньовані вантажівки
"Горець 3958" у двох конфігураціях [ОМОН]
КамАЗ із броньованою кабіною ММ-501
(Озброєні) пікапи
Toyota Land Cruiser: (з 12,7-мм кулеметом НСВ) (з 30-мм АГС-17 AGL)
УАЗ "Патріот" Пікап
Позашляховик УАЗ "Патріот" 4x4
Броньований УАЗ "Патріот"
Вантажівки
Урал-4320
КамАЗ 6х6Важливо