Армія всередині армії: особисті збройні сили Рамзана Кадирова

Броньовики, бойові машини піхоти та позашляховики. Все, що відомо про те, чим озброєна особиста армія Рамзана Кадирова.

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Чеченські війська є невід'ємною частиною Збройних Сил Росії. Під час російсько-української війни 2022 року чеченські формування відігравали роль елітних, очолюючи наступи та затикаючи дірки в оборонних лініях Росії. Схильність деяких чеченських бійців знімати та викладати свої бойові подвиги в TikTok також дала їм невтішне прізвисько "TikTok-війська". Насправді чеченські сили, схоже, справляються зі своїми завданнями краще, ніж більшість аналогічних підрозділів у російській армії. Хоча чеченські підрозділи є частиною Національної гвардії і, відповідно, навчені й оснащені для боротьби з внутрішніми загрозами, вони переважно були розгорнуті для участі у бойових діях в Україні.

Фокус переклав нову статтю Стейна Мітцера та Юста Оліманса — про те, чим озброєна особиста армія Рамзана Кадирова.

Сучасні Сили безпеки Чечні (СБ) є продовженням воєнізованих формувань, вірних лідеру чеченських сепаратистів, а потім президенту Ахмату Кадирову, якого було вбито в 2004 році й спадкоємцем якого став його син Рамзан Кадиров. Вони не мають стосунку до розформованих батальйонів "Схід" і "Захід", очолюваних братами Ямадаєвими, які були вбиті в процесі боротьби за владу між Ямадаєвим і Кадировим. У 2006 році більшість чеченських сил, лояльних Кадирову, були додані до складу МВС як 141-й моторизований полк, пізніше перепідпорядкований Національній гвардії Росії. Популярний термін "кадировці" зазвичай використовується для позначення чеченських сил, які знаходяться під контролем президента Рамзана Кадирова, хоча номінально вони підпорядковані Національній гвардії Росії.

[ + – ] Рамзан Кадиров складає присягу під час вступу на посаду голови Чечні Фото: Getty Images

Чеченською Республікою керує Рамзан Кадиров, який любить оглядати і фотографувати військову техніку, його навіть помітили, коли той записував на свій мобільний телефон фрагмент параду в Грозному на День Перемоги. Під владою Кадирова Чечня досягла високого ступеня автономії порівняно з іншими російськими республіками і є єдиною республікою РФ, яка де-факто має власну армію. Відповідно до свого призначення — боротьби з внутрішніми ворогами Росії — СБ не мають важких озброєнь, таких як танки, артилерія, системи ППО або авіація (хоча в розпорядженні ЧФ є щонайменше три автожири). З грудня 2016 року СБ розгорнуті в різних районах Сирії та часто демонструють свою техніку під час масових мітингів і парадів на честь Дня Перемоги у Грозному.

Наразі структура Сил безпеки Чечні складається зі 141-го спеціального моторизованого полку ім. Кадирова "Північ", 249-го окремого спеціального моторизованого батальйону "Південь", спеціального загону швидкого реагування (СЗШР) "Ахмат", мобільного загону особливого призначення (ОМОН) "Ахмат-Грозний", полку поліції особливого призначення ім. Героя Росії А. А. Кадирова та підрозділів МВС. У червні 2022 року Рамзан Кадиров оголосив про формування чотирьох додаткових батальйонів "Північ-Ахмат" (Північ), "Південь-Ахмат" (Південь), "Захід-Ахмат" (Захід) та "Схід-Ахмат" (Схід) для підкріплення воєнних дій Росії в Україні. Крім того, що колишній президент Ахмат Кадиров дав ім'я більшості чеченських підрозділів, йому присвячено бойовий клич "Ахмат Сила".

[ + – ] Легка ударна машина (ЛУМ) "Чаборз-М6", розроблена та вироблена в Чеченській Республіці

Чеченські силові структури, як правило, використовують найсучаснішу техніку, що є у розпорядженні Національної гвардії Росії. Серед якої велика кількість MRAP, ББМ та БТР, а також бойові машини піхоти (БМП). СБ також отримали в своє розпорядження низку типів машин, які перебувають на озброєнні інших російських підрозділів. До них належать невелика кількість машин Arlan MRAP (південноафриканські MRAP Marauder) із Казахстану, ББМ Stallion II з Йорданії та легкі ударні машини (LSV) Zibar Mk.2 з Ізраїлю. ЧФ також експлуатує кілька типів ЗС, захоплених в Україні. До них належать принаймні три БТР-3, кілька MRAP "Варта" та майже десяток КрАЗів "Кобра", "Новатор" та M1151 HMMWV.

Чеченська автомобільна компанія "ЧеченАвто" також виробляє для ЧФ легкі ударні машини (LSV) "Чаборз-М3" та "Чаборз-М6". Здебільшого вони надійшли на озброєння чеченських підрозділів, хоча деяка їх кількість потрапила і в інші підрозділи Національної гвардії. Кадиров також оголосив про намір ЧФ зібрати в Чечні БТР "Булат" 6х6, хоча вважається, що крім прототипу російського виробництва, трохи модифікованого відповідно до вимог Чечні, ні збирання, ні виробництво так і не розпочалися. СБ Чечні отримали кілька спеціально модифікованих LMV Iveco "Рись", відомих як "Борз", з орнаментом у вигляді вовчої голови на капоті.

У липні 2022 року Чечня стала першим оператором російського БТР З-СТС 6х6 "Ремдизель", названого виробником "Ахмат" на честь Ахмата Кадирова. Першу партію з двадцяти "Ахматів" було поставлено в Чечню в липні 2022 року, а потім відправлено в Україну, де вони приєдналися до MRAP "Арлан", "Тайфун" і "Патруль", які вже активно використовуються чеченськими силами, дислокованими там. З-СТС "Ахмат" збудовано на шасі вантажівки КамАЗ-5350 з колісною формулою 6х6 і було спеціально розроблено для операцій в Україні. Швидкість, з якою було розроблено "Ахмат", вражає, оскільки з моменту розробки початкової концепції до першого постачання на ЧФ минуло лише чотири місяці. Ці БТР, разом з іншими сучасними машинами російського виробництва, становитимуть основну частину парку бронетехніки Сил безпеки Чечні в найближчому майбутньому.

[ + – ] БМП-1П на озброєнні чеченського СЗШРу БМП-1П – єдиний тип гусеничної машини, що перебуває на озброєнні чеченських силових структур. Зверніть увагу на прапор з обличчям Ахмата Кадирова

У цьому списку здійснено спробу перерахувати всі типи гусеничних машин, які перебувають на озброєнні чеченських силових структур. До цього списку додано лише машини й обладнання, про які є фотодокази. У дужках вказано, хто експлуатує той чи інший тип машини.

Бойові машини піхоти (БМП)

БМП-1П [СЗШР]

БТР-82А [СЗШР]

БТР-3 [СЗШР] (Захоплені в Україні та доставлені в Чечню)

Бойові броньовані машини (ББМ)

БРДМ-2 [ОМОН]

Бронетранспортери (БТР)

БТР-70М [ППСП]

БТР-80 [СЗШР, ОМОН, ППСП, ПІВДЕНЬ та ПІВНІЧ]

СБА-60К2 "Булат" у двох конфігураціях [СЗШР]

"Урал"-ВВ [ПІВНІЧ]

"Патруль"-А 6х6 [СЗШР]

Ремдизель З-СТС "Ахмат" (названий на честь колишнього президента Чеченської Республіки Ахмата Кадирова)

Машини із захистом від мін і засідок (MRAP)

K-53949 "Тайфун-К" у двох конфігураціях [СЗШР]

К-4386 "Тайфун-ВДВ" [СЗШР]

КамАЗ-63968 "Тайфун" [СЗШР]

КамАЗ-435029 "Патруль-А 4х4" [СЗШР та ОМОН]

"Буран"

"Арлан" [СЗШР]

Бойові машини піхоти (БМП)

ГАЗ "Тигр" у двох конфігураціях [СЗШР та ОМОН]

ГАЗ "Тигр-М" [СЗШР та ОМОН]

Iveco "Рись" у двох конфігураціях

КамАЗ-43269 "Постріл" 'BPM-97' [СЗШР та ОМОН]

Stallion II [СЗШР]

"Варта" (захоплений в Україні)

"Новатор" (захоплений в Україні)

КрАЗ "Кобра" (захоплений в Україні)

M1151 HMMWV (захоплений в Україні)

Легкі ударні машини (LSV)

Zibar Mk.2: (з 12,7-мм кулеметом НСВ) (з 30-мм АГС-17) [СЗШР]

Чаборз-М3

Чаборз-М6

Броньовані вантажівки

"Горець 3958" у двох конфігураціях [ОМОН]

КамАЗ із броньованою кабіною ММ-501

(Озброєні) пікапи

Toyota Land Cruiser: (з 12,7-мм кулеметом НСВ) (з 30-мм АГС-17 AGL)

УАЗ "Патріот" Пікап

Позашляховик УАЗ "Патріот" 4x4

Броньований УАЗ "Патріот"

Вантажівки

Урал-4320

КамАЗ 6х6

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