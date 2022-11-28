Армия внутри армии: личные вооруженные силы Рамзана Кадырова
Броневики, боевые машины пехоты и внедорожники. Все, что известно о том, чем вооружена личная армия Рамзана Кадырова.
Чеченские войска являются неотъемлемой частью Вооруженных сил России. Во время российско-украинской войны 2022 года чеченские формирования играли роль элитных, возглавляя наступления и затыкая дыры в оборонительных линиях России. Склонность некоторых чеченских бойцов снимать и выкладывать свои боевые подвиги в TikTok также дала им нелестное прозвище "TikTok-войска". В действительности чеченские силы, похоже, справляются со своими задачами лучше, чем большинство аналогичных подразделений в российской армии. Хотя чеченские подразделения являются частью Национальной гвардии и, следовательно, обучены и оснащены для борьбы с внутренними угрозами, они в основном были развернуты для участия в боевых действиях в Украине.
Фокус перевел новую статью Стейна Митцера и Юста Олиманса — о том, чем вооружена личная армия Рамзана Кадырова.
Современные Силы безопасности Чечни (СБ) являются продолжением военизированных формирований, верных лидеру чеченских сепаратистов, а затем президенту Ахмату Кадырову, который был убит в 2004 году и наследником которого стал его сын Рамзан Кадыров. Они не имеют отношения к расформированным батальонам "Восток" и "Запад", возглавляемым братьями Ямадаевыми, которые были убиты в ходе борьбы за власть между Ямадаевым и Кадыровым. В 2006 году большинство чеченских сил, лояльных Кадырову, были включены в состав МВД в качестве 141-го моторизованного полка, позднее переподчиненного Национальной гвардии России. Популярный термин "кадыровцы" обычно используется для обозначения чеченских сил, находящихся под контролем президента Рамзана Кадырова, хотя номинально они подчинены Национальной гвардии России.
Чеченской Республикой управляет Рамзан Кадыров, который любит осматривать и фотографировать военную технику и даже был замечен записывающим на свой мобильный телефон фрагмент парада в Грозном в День Победы. Под властью Кадырова Чечня добилась высокой степени автономии по сравнению с другими российскими республиками и является единственной республикой РФ, де-факто имеющей собственную армию. В соответствии со своим предназначением – борьбой с внутренними врагами России – СБ не имеют тяжелых вооружений, таких как танки, артиллерия, системы ПВО или авиация (хотя в распоряжении ЧФ имеется по меньшей мере три автожира). С декабря 2016 года СБ развернуты в различных районах Сирии и часто демонстрируют свою технику во время массовых митингов и парадов в честь Дня Победы в Грозном.
В настоящее время структура Сил безопасности Чечни состоит из 141-го специального моторизованного полка им. Кадырова "Север", 249-й отдельный специальный моторизованный батальон "Юг", специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат", мобильный отряд особого назначения (ОМОН) "Ахмат-Грозный", полк полиции особого назначения им. Героя России А.А. Кадырова и подразделения МВД. В июне 2022 года Рамзан Кадыров объявил о формировании четырех дополнительных батальонов "Север-Ахмат" (Север), "Юг-Ахмат" (Юг), "Запад-Ахмат" (Запад) и "Восток-Ахмат" (Восток) для подкрепления военных действий России в Украине. Помимо того, что бывший президент Ахмат Кадыров дал имя большинству чеченских подразделений, ему посвящен боевой клич "Ахмат Сила".
Чеченские силовые структуры, как правило, используют самую современную технику, имеющуюся в распоряжении Национальной гвардии России. В ее число входит большое количество MRAP, ББМ и БТР, а также боевые машины пехоты (БМП). СБ также получили в свое распоряжение ряд типов машин, не состоящих на вооружении других российских подразделений. К ним относятся небольшое количество машин Arlan MRAP (южноафриканские MRAP Marauder) из Казахстана, ББМ Stallion II из Иордании и легкие ударные машины (LSV) Zibar Mk.2 из Израиля. ЧФ также эксплуатирует несколько типов ВС, захваченных в Украине. К ним относятся, по крайней мере, три БТР-3, несколько MRAP "Варта" и около десятка КрАЗов "Кобра", "Новатор" и M1151 HMMWV.
Чеченская автомобильная компания "ЧеченАвто" также производит для ЧФ легкие ударные машины (LSV) "Чаборз-М3" и "Чаборз-М6". В основном они поступили на вооружение чеченских подразделений, хотя некоторое их количество попало и в другие подразделения Национальной гвардии. Кадыров также объявил о намерении ЧФ собрать в Чечне БТР "Булат" 6х6, хотя считается, что кроме прототипа российского производства, слегка модифицированного в соответствии с требованиями Чечни, ни сборка, ни производство так и не начались. СБ Чечни получили несколько специально модифицированных LMV Iveco "Рысь", известных как "Борз", с орнаментом в виде волчьей головы на капоте.
В июле 2022 года Чечня стала первым оператором российского БТР З-СТС 6х6 "Ремдизель", названного производителем "Ахмат" в честь Ахмата Кадырова. Первая партия из двадцати "Ахматов" была поставлена в Чечню в июле 2022 года, а затем отправлена в Украину, где они присоединились к MRAP "Арлан", "Тайфун" и "Патруль", уже активно используемым чеченскими силами, дислоцированными там. З-СТС "Ахмат" построен на шасси грузовика КамАЗ-5350 с колесной формулой 6х6 и был специально разработан для операций в Украине. Скорость, с которой был разработан "Ахмат", впечатляет, поскольку с момента разработки первоначальной концепции до первой поставки на ЧФ прошло всего четыре месяца. Эти БТР, наряду с другими современными машинами российского производства, будут составлять основную часть парка бронетехники Сил безопасности Чечни в обозримом будущем.
В данном списке сделана попытка перечислить все типы гусеничных машин, состоящих на вооружении чеченских силовых структур. В этот список включены только те машины и оборудование, о которых имеются фотодоказательства. В скобках указано, кто эксплуатирует тот или иной тип машины.
Боевые машины пехоты (БМП)
БМП-1П [СОБР]
БТР-82А [СОБР]
БТР-3 [СОБР] (Захвачены в Украине и доставлены в Чечню)
Боевые бронированные машины (ББМ)
БРДМ-2 [ОМОН]
Бронетранспортеры (БТР)
БТР-70М [ППСН]
БТР-80 [СОБР, ОМОН, ППСН, ЮГ и СЕВЕР]
СБА-60К2 "Булат" в двух конфигурациях [СОБР]
"Урал"-ВВ [СЕВЕР]
"Патруль"-А 6х6 [СОБР]
Ремдизель З-СТС "Ахмат" (назван в честь бывшего президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова)
Машины с защитой от мин и засад (MRAP)
K-53949 "Тайфун-К" в двух конфигурациях [СОБР]
К-4386 "Тайфун-ВДВ" [СОБР]
КамАЗ-63968 "Тайфун" [СОБР]
КамАЗ-435029 "Патруль-А 4х4" [СОБР и ОМОН]
"Буран"
"Арлан" [СОБР]
Боевые машины пехоты (БМП)
ГАЗ "Тигр" в двух конфигурациях [СОБР и ОМОН]
ГАЗ "Тигр-М" [СОБР и ОМОН]
Iveco "Рысь" в двух конфигурациях
КамАЗ-43269 "Выстрел" 'BPM-97' [СОБР и ОМОН]
Stallion II [СОБР]
"Варта" (захвачен в Украине)
"Новатор" (захвачен в Украине)
КрАЗ "Кобра" (захвачен в Украине)
M1151 HMMWV (захвачен в Украине)
Легкие ударные машины (LSV)
Zibar Mk.2: (с 12,7-мм пулеметом НСВ) (с 30-мм АГС-17) [СОБР]
Чаборз-М3
Чаборз-М6
Бронированные грузовики
"Горец 3958" в двух конфигурациях [ОМОН]
КамАЗ с бронированной кабиной ММ-501
(Вооруженные) пикапы
Toyota Land Cruiser: (с 12,7-мм пулеметом НСВ) (с 30-мм АГС-17 AGL)
УАЗ "Патриот" Пикап
Внедорожник УАЗ "Патриот" 4x4
Бронированный УАЗ "Патриот"
Грузовики
Урал-4320
КамАЗ 6х6Важно