Армия внутри армии: личные вооруженные силы Рамзана Кадырова

Броневики, боевые машины пехоты и внедорожники. Все, что известно о том, чем вооружена личная армия Рамзана Кадырова.

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Чеченские войска являются неотъемлемой частью Вооруженных сил России. Во время российско-украинской войны 2022 года чеченские формирования играли роль элитных, возглавляя наступления и затыкая дыры в оборонительных линиях России. Склонность некоторых чеченских бойцов снимать и выкладывать свои боевые подвиги в TikTok также дала им нелестное прозвище "TikTok-войска". В действительности чеченские силы, похоже, справляются со своими задачами лучше, чем большинство аналогичных подразделений в российской армии. Хотя чеченские подразделения являются частью Национальной гвардии и, следовательно, обучены и оснащены для борьбы с внутренними угрозами, они в основном были развернуты для участия в боевых действиях в Украине.

Фокус перевел новую статью Стейна Митцера и Юста Олиманса — о том, чем вооружена личная армия Рамзана Кадырова.

Современные Силы безопасности Чечни (СБ) являются продолжением военизированных формирований, верных лидеру чеченских сепаратистов, а затем президенту Ахмату Кадырову, который был убит в 2004 году и наследником которого стал его сын Рамзан Кадыров. Они не имеют отношения к расформированным батальонам "Восток" и "Запад", возглавляемым братьями Ямадаевыми, которые были убиты в ходе борьбы за власть между Ямадаевым и Кадыровым. В 2006 году большинство чеченских сил, лояльных Кадырову, были включены в состав МВД в качестве 141-го моторизованного полка, позднее переподчиненного Национальной гвардии России. Популярный термин "кадыровцы" обычно используется для обозначения чеченских сил, находящихся под контролем президента Рамзана Кадырова, хотя номинально они подчинены Национальной гвардии России.

[ + – ] Рамзан Кадыров приносит присягу при вступлении в должность главы Чечни Фото: Getty Images

Чеченской Республикой управляет Рамзан Кадыров, который любит осматривать и фотографировать военную технику и даже был замечен записывающим на свой мобильный телефон фрагмент парада в Грозном в День Победы. Под властью Кадырова Чечня добилась высокой степени автономии по сравнению с другими российскими республиками и является единственной республикой РФ, де-факто имеющей собственную армию. В соответствии со своим предназначением – борьбой с внутренними врагами России – СБ не имеют тяжелых вооружений, таких как танки, артиллерия, системы ПВО или авиация (хотя в распоряжении ЧФ имеется по меньшей мере три автожира). С декабря 2016 года СБ развернуты в различных районах Сирии и часто демонстрируют свою технику во время массовых митингов и парадов в честь Дня Победы в Грозном.

В настоящее время структура Сил безопасности Чечни состоит из 141-го специального моторизованного полка им. Кадырова "Север", 249-й отдельный специальный моторизованный батальон "Юг", специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат", мобильный отряд особого назначения (ОМОН) "Ахмат-Грозный", полк полиции особого назначения им. Героя России А.А. Кадырова и подразделения МВД. В июне 2022 года Рамзан Кадыров объявил о формировании четырех дополнительных батальонов "Север-Ахмат" (Север), "Юг-Ахмат" (Юг), "Запад-Ахмат" (Запад) и "Восток-Ахмат" (Восток) для подкрепления военных действий России в Украине. Помимо того, что бывший президент Ахмат Кадыров дал имя большинству чеченских подразделений, ему посвящен боевой клич "Ахмат Сила".

[ + – ] Легкая ударная машина (ЛУМ) "Чаборз-М6", разработанная и произведенная в Чеченской Республике

Чеченские силовые структуры, как правило, используют самую современную технику, имеющуюся в распоряжении Национальной гвардии России. В ее число входит большое количество MRAP, ББМ и БТР, а также боевые машины пехоты (БМП). СБ также получили в свое распоряжение ряд типов машин, не состоящих на вооружении других российских подразделений. К ним относятся небольшое количество машин Arlan MRAP (южноафриканские MRAP Marauder) из Казахстана, ББМ Stallion II из Иордании и легкие ударные машины (LSV) Zibar Mk.2 из Израиля. ЧФ также эксплуатирует несколько типов ВС, захваченных в Украине. К ним относятся, по крайней мере, три БТР-3, несколько MRAP "Варта" и около десятка КрАЗов "Кобра", "Новатор" и M1151 HMMWV.

Чеченская автомобильная компания "ЧеченАвто" также производит для ЧФ легкие ударные машины (LSV) "Чаборз-М3" и "Чаборз-М6". В основном они поступили на вооружение чеченских подразделений, хотя некоторое их количество попало и в другие подразделения Национальной гвардии. Кадыров также объявил о намерении ЧФ собрать в Чечне БТР "Булат" 6х6, хотя считается, что кроме прототипа российского производства, слегка модифицированного в соответствии с требованиями Чечни, ни сборка, ни производство так и не начались. СБ Чечни получили несколько специально модифицированных LMV Iveco "Рысь", известных как "Борз", с орнаментом в виде волчьей головы на капоте.

В июле 2022 года Чечня стала первым оператором российского БТР З-СТС 6х6 "Ремдизель", названного производителем "Ахмат" в честь Ахмата Кадырова. Первая партия из двадцати "Ахматов" была поставлена в Чечню в июле 2022 года, а затем отправлена в Украину, где они присоединились к MRAP "Арлан", "Тайфун" и "Патруль", уже активно используемым чеченскими силами, дислоцированными там. З-СТС "Ахмат" построен на шасси грузовика КамАЗ-5350 с колесной формулой 6х6 и был специально разработан для операций в Украине. Скорость, с которой был разработан "Ахмат", впечатляет, поскольку с момента разработки первоначальной концепции до первой поставки на ЧФ прошло всего четыре месяца. Эти БТР, наряду с другими современными машинами российского производства, будут составлять основную часть парка бронетехники Сил безопасности Чечни в обозримом будущем.

[ + – ] БМП-1П на вооружении чеченского СОБРа. БМП-1П – единственный тип гусеничной машины, состоящий на вооружении чеченских силовых структур. Обратите внимание на флаг с лицом Ахмата Кадырова

В данном списке сделана попытка перечислить все типы гусеничных машин, состоящих на вооружении чеченских силовых структур. В этот список включены только те машины и оборудование, о которых имеются фотодоказательства. В скобках указано, кто эксплуатирует тот или иной тип машины.

Боевые машины пехоты (БМП)

БМП-1П [СОБР]

БТР-82А [СОБР]

БТР-3 [СОБР] (Захвачены в Украине и доставлены в Чечню)

Боевые бронированные машины (ББМ)

БРДМ-2 [ОМОН]

Бронетранспортеры (БТР)

БТР-70М [ППСН]

БТР-80 [СОБР, ОМОН, ППСН, ЮГ и СЕВЕР]

СБА-60К2 "Булат" в двух конфигурациях [СОБР]

"Урал"-ВВ [СЕВЕР]

"Патруль"-А 6х6 [СОБР]

Ремдизель З-СТС "Ахмат" (назван в честь бывшего президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова)

Машины с защитой от мин и засад (MRAP)

K-53949 "Тайфун-К" в двух конфигурациях [СОБР]

К-4386 "Тайфун-ВДВ" [СОБР]

КамАЗ-63968 "Тайфун" [СОБР]

КамАЗ-435029 "Патруль-А 4х4" [СОБР и ОМОН]

"Буран"

"Арлан" [СОБР]

Боевые машины пехоты (БМП)

ГАЗ "Тигр" в двух конфигурациях [СОБР и ОМОН]

ГАЗ "Тигр-М" [СОБР и ОМОН]

Iveco "Рысь" в двух конфигурациях

КамАЗ-43269 "Выстрел" 'BPM-97' [СОБР и ОМОН]

Stallion II [СОБР]

"Варта" (захвачен в Украине)

"Новатор" (захвачен в Украине)

КрАЗ "Кобра" (захвачен в Украине)

M1151 HMMWV (захвачен в Украине)

Легкие ударные машины (LSV)

Zibar Mk.2: (с 12,7-мм пулеметом НСВ) (с 30-мм АГС-17) [СОБР]

Чаборз-М3

Чаборз-М6

Бронированные грузовики

"Горец 3958" в двух конфигурациях [ОМОН]

КамАЗ с бронированной кабиной ММ-501

(Вооруженные) пикапы

Toyota Land Cruiser: (с 12,7-мм пулеметом НСВ) (с 30-мм АГС-17 AGL)

УАЗ "Патриот" Пикап

Внедорожник УАЗ "Патриот" 4x4

Бронированный УАЗ "Патриот"

Грузовики

Урал-4320

КамАЗ 6х6

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