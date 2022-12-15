У РФ заявили, що Папа Римський попросив вибачення за слова про жорстокість чеченців та бурятів в Україні

За словами речниці МЗС РФ Марії Захарової, вибачення принесли дипломатичні канали від імені держсекретаря Ватикану П'єтро Пароліна. Вона наголосила, що такий вчинок викликав "щиру повагу" Москви.

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Росія отримала вибачення від Ватикану за слова Папи Римського Франциска про жорстокість чеченців і бурятів у війні проти України. Про це офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила на брифінгу в четвер, 15 грудня.

"Якраз буквально в цей час дипломатичні канали з Ватиканом отримали офіційне звернення, яке містить заяву від імені державного секретаря Святого престолу П'єтро Пароліна у зв'язку зі згаданим висловом понтифіка", — прокоментувала російська дипломатка.

Захарова процитувала заяву, в якій уточнюється, що Ватикан "з глибокою повагою ставиться до всіх народів Росії, їхньої гідності, віри та культури".

За словами речниці МЗС, така здатність визнавати свої помилки "викликає щиру повагу" Кремля.

"Ця ситуація показує, що за закликами Ватикану до діалогу стоїть вміння вести цей діалог і слухати співрозмовників", — наголосила Захарова.

Вона також заявила, що на цьому інцидент із Ватиканом вичерпаний.

Папа Римський та буряти: що сказав понтифік?

Під час одного зі своїх інтерв'ю понтифік сказав, що чеченці та буряти це "найжорстокіші кати українського народу". За його словами, якщо існують мученики, то мають бути й кати.

У Росії жорстко відреагували на слова Франциска. Марія Захарова заявила, що висловлювання Папи Римського є "збоченням істини".

"Якийсь абсурд: ще нещодавно Захід думав, що все навпаки, і слов'яни мучать чеченців, тепер позиція змінилася на 180 градусів. Загралися ліберальні гуманісти", — прокоментувала вона.

На слова понтифіка образився голова Чечні Рамзан Кадиров. Він обізвав Франциска "жертвою пропаганди". Кадиров написав, що міг би нагадати главі Ватикану про жорстокість інквізиції та хрестові походи.